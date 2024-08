Een middagje hangen met Jim Deddes en Gurk

Leuke dingen duren altijd te kort, en dat geldt dubbel en dwars voor Joardy Sitcom, de onnavolgbare youtubeserie van Jim Deddes, Jan Hulst en Giancarlo Sanchez, die werd geproduceerd door de VPRO en HALAL. In Joardy Sitcom zie je hoe het Joardy, een Amsterdamse ex-fietsenmaker en ex-junk, vergaat als hij een kroeg probeert te runnen. Dat gaat niet altijd even makkelijk, niet in de laatste plaats omdat er in de keuken van café ‘t Pomphuys een portaal naar de hel is waar de demoon Gurk woont.

De laatste aflevering eindigde nogal abrupt, toen Joardy en zijn goede vriend Lexxxus de hel in gingen om Gurk te zoeken. Omdat ik als journalist erg slecht ga op onbeantwoorde vragen, besloot ik om Jim en Gurk uit te nodigen om een lekkere kop kruidenthee te komen drinken, in de hoop dat het tweetal wat licht zou laten schijnen op de vele onopgeloste mysteriën uit de serie.

VICE: Ha Jim en Gurk, hoe gaat het ermee? Lekker geslapen?

Jim: Ik heb heerlijk geslapen hoor.

Gurk: [Stoot Jims glas muntthee om].

Auw, dat is heet. Maar goed, mooi om te zien dat je nog leeft. De slotaflevering eindigde met nogal een cliffhanger. Wat gebeurde er nou precies?

Jim: Gurk kon er gewoon niet meer tegen, al die toeristen en koffiehuizen overal, dus hij was eigenlijk gewoon weggegaan toen ‘t Pomphuys in ‘t Koffiehuys veranderde.

Klopt dat, Gurk?

Gurk: Jahaa! :-)

Jim, kun je al iets zeggen over of Gurk in het tweede seizoen nog terugkomt?

Jim: Dat is een goede vraag. Überhaupt of er nog een seizoen twee van de sitcom komt, want dat weten we nog niet. We moeten eerst nog eens even kijken wat we nu gaan doen. We hebben erover nagedacht om de tweede serie gewoon volledig in de hel te doen. Dat alles CGI is, en de sfeer heel erg bedompt en bedrukt. Maar dat zijn vooralsnog alleen geile ideeën.

Oja. Ik dacht na de laatste aflevering: die gaan hierna vast een musical maken.

Jim: Ja, ja, een musical en een koffiehuis, dat is een combinatie.

Wie maakt eigenlijk die liedjes? En wat is daarmee aan de hand? Ik bedoel, ik heb de hele tijd ‘ik ben de koffiespin’ in mijn hoofd, tot het punt dat ik mezelf afvraag: bén ik de koffiespin?

Jim: Overal in het land hè. Maar ja, die liedjes heb ik samen met Nick Putman gemaakt, hij is ook bekend onder de naam Malin Genie. Hij maakte het lied en ik de tekst. Zo hebben we dat ook gedaan met de leader.

Werden jullie daar ook gestoord van?

Ja, maar ik heb dit allemaal al lang gehad hè. Ik ken het op de seconde. Het is alleen nog leuk om te zien hoe andere mensen erop reageren, omdat je het dan weer met andere ogen ziet.

Ga je dan lezen wat mensen erover schrijven?

Jawel, alleen er is niet zoveel over geschreven.

Ik zag dat de meningen in de comments op YouTube ook nogal verdeeld waren.

Ik ben vooral groot fan van de mensen die niet commenten. Dat is de meerderheid volgens mij, en die vergeten we. Het blijft er maar staan, die comments. Ik ben zelf ook niet iemand die overal laat weten van: yes, dit vond ik te gek. Ik ga gewoon weer wat anders kijken. Dus ja, ik groet alle mensen die niet commenten.

Gurk, is dat eigenlijk kort voor ‘augurk?’ Je lijkt wel een beetje op een zure bom.

Jim: Het is de Engelse term voor de woorden die vrijkomen als een man of een vrouw een lul in de keel neemt. ‘To gurk’, is het volgens mij. En Gurk praat nogal veel.

Gurk: OEEHHH.

Ik dacht eerst dat jij CGI was, maar je bent gewoon een pop.

Gurk: [Laat een harde wind] Hier, is deze fart ook CGI? Ruik je dit ook niet?

Over poppen gesproken: is het al bekend of er action figures komen? Ik heb zin om met Sharky en Bolero te spelen.

Jim: Sharky en Bolero, ja, dat is keihard. Ik dacht zelf eerder aan pakketten Gurk-trassi.

Gurk: Het lijkt me wel wat om Gurk-condooms te verkopen, met uitsteeksels en gaten en een groen vlies. Want ik bedoel, kijk m’n pik!

Wat eh, wat hebben jullie eigenlijk tegen koffietenten?

Jim: Weet ik veel. Je moet daar niet met je laptop gaan zitten. Of wel, maar ja, dan maken wij er een aflevering over.

Komt die verhaallijn voort uit een oprechte ergernis dat karakteristieke, ouderwetse cafés moeten wijken voor hippe koffiezaken?

Oprechte ergernis? Het zijn er gewoon heel veel. Het is er vaak te klein en je zit bovenop mekaar. Vind je het echt lekker om daar te werken? Ja? Oké, dat kan. Je wil ook gezien worden. Misschien is dit ook wel gewoon een ergernis uit 2007.

Wat ik bizar vond, is dat je om een soort over de top koffietent na te bootsen, je eigenlijk gewoon precies het interieur van een koffietent kunt gebruiken.

Ja, het ligt voor het oprapen. Eén schele blik in Ikea en je hebt je chille interieur.

Waar werk jij dan? Thuis?

Nee, ook bij de Coffee Company.

Echt?

Nee. Ik kan me niet concentreren in zo’n tent.

Heeft Gurk eigenlijk een soort cognitieve stoornis?

Hij is heel oud hè. Zo oud dat-ie alles weleens gezien heeft. Dus hij moet nu zijn plezier halen uit een delirium. Hij zuipt gewoon lekker. Gurk seen it all.

Hoe kennen Sharky en Gurk elkaar precies?

Van het uitgaansleven, natuurlijk. Gurk heeft een keer, eh… wat heb jij ook alweer gedaan met Sharky toentertijd? Dat ene verhaal?

Gurk: Het was vlak na de oorlog, Sharrek lag nog in het ziekenhuis en ik had al drie dagen geen druppeltje alcoholica gedronken. Ik Sharky meenemen, wij uit, hij bijna sterven in die club…

Oké, solid. En Sharky wordt gespeeld door twee verschillende…

Jim: Acteurs, ja. Die ene die kon niet komen. Dan krijg je dat. Maar ik vond het allebei leuke Sharks.

Is Gurk familie van dat groene mannetje van Ghostbusters ?

Gurk is sowieso ouder. Even denken hoor. Slijkfestijn. De Slijkstraat, daar ergens. Slijktown records….

Ja?

Ik ben nu gewoon woorden aan het zeggen.

Welk woord uit de serie vond je zelf het leukst?

Gurkepik. Omdat we ook al Jokkepik hadden, vorig seizoen.

Gurk: Die is wel heel makkelijk.

Word je vaak herkend op straat?

Jim: Ik liep laatst in de Albert Heijn en toen zei iemand, recht in m’n gezicht: ‘Och och’. Maar ik was net aan het bellen, dus ik besefte het pas later.

Gurk, ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we tot slot je gurkepik nog een keertje zien?

Gurk: Tuurlijk!