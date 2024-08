Hans staat elke dag voor de Tweede Kamer te demonstreren tegen het wietbeleid

In oktober tekende de coalitie in Den Haag een regeerakkoord waarin onder meer stond dat er geëxperimenteerd moet gaan worden met het gereguleerd telen van wiet. Dat klinkt vooruitstrevend, maar we zijn inmiddels vier maanden verder en hoe die experimenten er precies uit moeten gaan zien is nog niet bekend.



Ondertussen gaat de overheid door met het aanpakken van mensen die een paar planten in hun huis of tuin hebben staan, bijvoorbeeld om daar wietolie van te maken. Dat is precies wat Hans Kamperman uit Groenlo overkwam. Hij had net zijn vijf planten geoogst toen de politie zijn huis binnenviel. Eind december werd hij in hoger beroep veroordeeld, maar kreeg geen straf. Deslaniettemin heeft de veroordeling tamelijk desastreuze gevolgen voor hem.

Na zijn veroordeling liet Hans het er niet bij zitten. Hij staat nu al ruim drie weken vijf dagen per week op het Plein in Den Haag, pal voor de Tweede Kamer, te demonstreren tegen de criminalisering van cannabis. VICE ging bij hem langs.

VICE: Ha Hans. Kan je kort iets vertellen over je arrestatie, de directe aanleiding voor dit protest?

Hans Kamperman: Ik had vijf hennepplanten in mijn huis staan voor medicinaal gebruik. Ik maakte deel uit van een groep mensen die allemaal vijf planten in hun tuin hadden staan. Het was de bedoeling om ons aan het gedoogbeleid te houden – de vijfplantenregel.

Hans en Darpan van Kuik, één van de oprichters van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, die het protest steunt.

Wat deden jullie met die wiet?

Er zaten natuurgenezers in die groep, die wietolie maakten van de wiet die wij teelden. Die deden dat tegen de kostprijs, 15 euro per flesje. Het punt is dat medicinale wietolie begin vorig jaar uit het zorgpakket is gehaald. Heel veel mensen zijn afhankelijk van medicinale wietolie, en die hadden een probleem. Die mensen zijn óf afhankelijk van het criminele circuit, of moeten het zelf gaan kweken. Als je al ziek bent is dat vaak te veel moeite. Daarom deden wij dat voor die mensen.

Ik ben daarvoor gearresteerd. Ik had 5 planten van 4,5 meter hoog, en die had ik pas geoogst. Ik had in mijn huis 9 kilo aan nat materiaal aan een droogrek hangen. Op dat moment kreeg ik een politie-inval. Officieel mogen ze je niet arresteren voor vijf planten, maar in mijn geval is dat wel gebeurd.

En uiteindelijk ben je ook veroordeeld.

Ik ben in hoger beroep veroordeeld, zonder straf. ‘Schuldig zonder straf’ lijkt niet zo erg, maar omdat ik bedrijven in Canada en Nederland heb, betekent dat voor mij dat ik mijn werk niet meer kan uitvoeren. Ik kom Canada niet meer in vanwege mijn veroordeling, en in Nederland heb ik een VOG nodig voor horecavergunningen, die ik nu ook niet meer krijg. Dus hoezo geen straf?

Waarom sta je hier, voor de Tweede Kamer?

Ik sta hier omdat ik vind dat de aarde in moeilijkheden is, we moeten echt wat gaan doen. En de hennepplant zou, als die geïndustrialiseerd zou worden, heel veel van die problemen op kunnen lossen. Er drijft nu 150 miljoen ton plastic in de oceanen, maar van hennep kun je ook plastic maken, en dat is afbreekbaar. Je kunt er ook biobrandstof van maken, allerlei kleding, en duurzame bouwmaterialen.

De aarde heeft de hennepplant nodig, en dit is het moment dat we die plant moeten terugeisen, voor een duurzame toekomst.

Wat hoop je hier concreet te bereiken?

Ik heb persoonlijk al bereikt dat de voorzitter van de tweede kamer, Arib, mijn zaak heeft voorgelegd bij de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken, om toch te regelen dat ik Canada binnenkom. Dat is al heel wat.

Daarnaast probeer ik de politiek wakker te schudden. We willen die plant terug, hij moet uit de opiumwet.

Hoelang blijf je hier nog staan?

Heel lang. Ik wil de mensen hier er elke dag mee confronteren. Met mijn bedrijven kan ik op dit moment niets, dus ik heb tijd genoeg. Ik denk dat ik hier nog wel een paar maanden zal zijn. Als ze helemaal niet luisteren kan je altijd nog denken aan hongerstakingen, maar voorlopig wil ik het positief houden.