Hardwell over zijn hond: “Het is soort van mijn dochter.”

Het meisje tegenover me in de lift houdt het niet meer van de zenuwen en heeft tranen in haar ogen. Ze gaat eindelijk haar grote held Hardwell ontmoeten. “Ik ben al vijf jaar fan,” legt ze uit.

We zijn in Madame Tussauds, waar het wassen beeld van de 28-jarige Robbert van de Corput wordt onthuld. Ja, het is nogal wat op Amsterdam Dance Event: meer nog dan anders worden EDM-supersterren aanbeden als halfgoden. Hardwell is twee jaar op rij verkozen tot beste dj van de wereld (2013 en 2014) en staat nu op de derde plek van de DJ Mag 100. Dan verdien je wel een wassen beeld, en een voetstuk erbij.

Maar wie is nou wie?

Maar goed, ik wil in deze week van dj-verheerlijking laten zien dat ook de grootste dj’s ter wereld maar mensen zijn. Dat ze ook af en toe een scheetje laten wanneer niemand luistert. Daarom stelde ik Robert voor om tien minuutjes over een huiselijk onderwerp te kletsen, hij mag kiezen uit vijf thema’s. Dat zag hij ook wel zitten.

THUMP: Ha Robbert, mooi beeld! Waar zullen we het eens over hebben: huisdieren, de tandarts of kerstmis?

Hardwell: Laten we het over huisdieren hebben!

Ben je meer een katten- of hondenmens?

Een hondenmens.

Ben je opgegroeid met honden?

Dat niet, maar ik heb nu twee jaar mijn eigen hondje: een blonde mopshond.

Hoe heet-ie?

Jäger! Het is een vrouwtje.

Vernoemd naar het drankje?

Uiteraard.

Heb je daar geld voor gekregen?

Nee, dat niet. Ik heb wel een halsband gekregen van Jägermeister, heel tof.

Neem je Jäger mee op tour?

Nee, ik heb er eigenlijk niet bij nagedacht, maar een mopshond mag niet vliegen. Omdat ze een platte neus heeft, zou ze kunnen stikken in het vliegtuig. Als ik op tour ben, is ze altijd lekker bij mijn ouders.

Wat doe je het liefst met Jäger? Is het een actieve hond?

Jazeker! Het is nog een soort puppy, ze is nu twee jaar. We gaan lekker naar het bos in Breda, het Mastbos, dat vindt ze helemaal geweldig.

Springt ze dan ook weleens het water in?

Nee, ze is niet echt een waterfanaat. Dat heeft ze één keer gedaan, maar daar is ze op teruggekomen. Als je haar in bad stopt, vindt ze het helemaal niks. Maar lekker spelen, daar is ze wel van. Elke dag heeft ze tien gekke minuten dat ze helemaal gaat rondrennen, in mijn hand bijten, ze wil alleen maar vechten. Superleuk!

Heb je weleens geen zin in die tien gekke minuten?

Nou ja, soms. Als ik druk in de studio bezig ben en ik moet haar even uitlaten, dan is het af en toe wel van aahhh. Maar ik doe het met liefde. Het is natuurlijk een soort van mijn dochter. Het is fijn om zulk gezelschap te hebben in huis.

Koop je veel speeltjes voor haar?

Het is echt onvoorstelbaar: het hele huis ligt vol met pluche stinkdieren en weet ik het. Ze is zo verwend. Elke keer kom ik weer wat tegen en denk ik: ik neem het gewoon mee. Ze is superblij, dus het is leuk om te zien.

Ik kan me voorstellen dat je Jäger soms twee weken niet ziet, als je op tour bent. Facetimen jullie weleens?

Nee, dat niet. Maar ik kijk wel veel filmpjes en foto’s terug. Ik mis haar echt, serieus.

Mijn kat was vroeger altijd boos als we thuiskwamen van vakantie. Ze negeerde me eerst een hele dag. Heeft Jäger dat niet?

Nee, nee! Die is echt superenthousiast, ze weet van gekkigheid niet wat ze moet doen. Af en toe kwispelt ze zo hard dat ze zichzelf onderuit gooit. Heel het kontje gaat op en neer, dan valt ze bijna om. Ze is zo enthousiast, dan gaat ze een voor een alle speeltjes bij me neerleggen: kijk kijk speeltjes! Het is superleuk.

Heb je in het verleden ook huisdieren gehad?

Ja, een hamster, Snoopie, maar ik deed er niet zoveel mee. Elke keer als ik iets met de hamster wilde doen, beet hij me, dus ik had zoiets van: laat maar zitten.

Oké, laten we het dan nog even over Jäger hebben. Wat krijgt ze te eten, eigenlijk?

Het is bizar: ze krijgt geen brokjes, maar altijd verse groente. Als wij een toetje eten, krijgt zij een bakje watermeloen in stukjes.

Maak je dat zelf klaar, of heb je daar iemand voor?

Nee, dat maak ik zelf gewoon klaar. Ze vindt worteltjes en boontjes heel lekker.

Is het een vegetarische hond, dan?

Nee hoor. Ze eet ook velletjes kipfilet.

Heeft ze grooming nodig?

Nee, dat valt wel mee. Het is best wel een kortharige hond. Af en toe kammen we haar, op z’n tijd wassen, maar ze heeft niet veel verzorging nodig.

Nooit last van de tanden gehad?

Nee, dat valt wel mee. In de beginperiode komen de tandjes door, dan gaat ze overal in bijten. Die periode hebben we gelukkig achter de rug.

Ben je een streng baasje?

Ik denk het niet, maar ik ben wel van normen en waarden. Als ik haar aan het uitlaten ben: de mensen gaan eerst naar binnen, daarna de hond pas. Ze moet wel haar plaats kennen.

En trucjes?

Dat valt wel mee. Het enige dat ze doet is zitten en een pootje geven. Ze is best klein, natuurlijk.

Inderdaad, je kunt haar natuurlijk niet door een brandende hoepel laten springen.

Precies!



En apporteren wel?

Dat doet ze wel, maar dat vindt ze gewoon spelen.

Ik ben wel benieuwd wat Jäger van het wassen beeld zou vinden, eigenlijk. Zou ze het verschil zien?

Ik denk het wel, zo’n hond ruikt dat ook.

Dankjewel voor het hartverwarmende verhaal, Hardwell!

Ik kwam er op Amsterdam Dance Event achter dat ook Tiësto en Nicky Romero gewoon mensen zijn.



