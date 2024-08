Harige reten en blote bondage tijdens het grootste leer- en kinkfestival in New York

Inmiddels fotografeer ik al drie jaar Folsom Street East, het grootste fetisj/leer/kink-openluchtfestival van de oostkust van de Verenigde Staten. Sinds 1997 is het festival een van de belangrijkste evenementen van de Pride-maand in New York. Nieuwsgierige toeristen vergapen zich elk jaar opnieuw aan het schouwspel: kooien voor puppy-play, salons om je te laten martelen, vrouwen in zomerjurken die met touwen zijn vastgebonden en veel ontblote, harige reten. Een van de belangrijkste doelen van het festival is sekspositiviteit. De organisatoren maken elk jaar weer een veilige plek waar seksuele identiteit in het openbaar kan worden verkend.

Ik groeide zelf op met relatief beschermende ouders. Acht jaar geleden verhuisde ik naar New York, waar ik als homoseksuele man moeite had om mijn identiteit binnen de lhbt-wereld te vinden. Mijn eigen relatie met dit festival is de afgelopen jaren veranderd: aanvankelijk voelde ik me verloren, als een kind dat zijn moeder was kwijtgeraakt in een groot warenhuis. (Een heel sekspositief warenhuis.) Maar de afgelopen jaren voelde ik me steeds meer aangetrokken tot het festival. Ik wilde het vertrouwen en de kwetsbaarheid vastleggen die essentieel zijn voor de kink- en fetisjgemeenschap. Met mijn foto’s probeer ik een andere kant van de gemeenschap te laten zien: de tedere kant, die leeft en bloeit onder de latex- en puppymaskers.

Alle foto’s zijn gemaakt door Matt Van Anderson. Je kunt hier meer van zijn werk zien.