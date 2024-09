Hartige koekjes met chorizojus

Foto door Farideh Sadeghin

Weet je wat er mis is met hartige koekjes? Helemaal niks. Goudbruin en krokant van buiten, zacht en warm van binnen— hartige koekjes kunnen haast niet beter. Dus hoe verbeter je zoiets goddelijks? Met een hele hoop jus en chorizo.

Deze Mexicaanse versie van de hartige koekjes wisselt de normale ontbijtworst om voor chorizo en krijgt wat meer pit door de Mexicaanse oregano.

Nadat de hartige koekjes overladen zijn met chorizo en jus worden ze nog besprekeld met koriander en cotijakaas.

De truc is om het chorizovet over de koekjes te smeren voor en nadat ze de oven in zijn geweest, als er een manier is om perfectie te bereiken is het om ze in te smeren met dierlijk vet.