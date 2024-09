Hartstikke legale alternatieven voor illegale drugs

Elke jaar komen er nu ongeveer twintig nieuwe soorten drugs op de markt. Ze hebben namen als PDM-35, 4-HO-MET of 2-fma, en ze worden in drugslabs in sneller bij elkaar gekookt dan de regering ze kan verbieden. Om erachter te komen wat deze nieuwe drugs met je doen moet je diep het internet op, om de verhalen te lezen van de proefkonijnen die ze uit hebben geprobeerd.

De Nederlandse regering probeert als het zo uitkomt nieuwe drugs te verbieden, zoals bij 4-FA (ook bekend als 4-FMP). Omdat 4-FA door het leven ging als ‘xtc-light’ vonden de mensen bij het Trimbos Instituut en het ministerie van Volksgezondheid het nodig om te kiezen voor de meest vergaande optie: een totaal- verbod op 4-FA was volgens de instanties de enige manier om een waarschuwing naar buiten te brengen dat geen enkele drug ‘light’ is, en dat het gebruik ervan altijd een afgewogen risico met zich meebrengt.

Maar voorlopig is er in Nederland nog van alles legaal dat het bewustzijn verbreedt of het lichaam oppept. Nieuwe drugs hebben het voordeel dat ze nog niet verboden zijn. Daardoor kan er op allerlei mogelijke manieren nu geprobeerd worden om het bewustzijn te vergroten, zonder het risico dat je daarvoor een strafblad aan je broek krijgt.

Het nadeel van nieuwe drugs is dat niet altijd even duidelijk is wat de effecten en de risico’s zijn. Het zou waarschijnlijk – na helemaal niet gebruiken natuurlijk – het meest risicoloos zijn als we dezelfde middelen zouden blijven, maar de wet jaagt gebruikers richting nieuwe drugs. Met een beetje huiswerk ben je vervolgens het risico van een vette boete kwijt, en is de kans groter dat je middeltjes mee het festivalterrein op mogen. Als je het in grote hoeveelheden mee naar binnen wil gaan nemen, dan heb je misschien wel een probleem. Sommige middelen vallen onder de Geneesmiddelenwet, wat betekent dat je ze niet zomaar mag verhandelen. Wie met een kilo 5-APB binnenwandelt, zal waarschijnlijk wel het terrein af worden gezet voor illegale handel.

Zolang je het niet verhandelt, hoef je niet te vrezen. Misschien is het wel zo dat de politie je legale drugs afpakt voor onderzoek. Dat is dan wederom lullig, maar levert je geen strafblad op.

Dit zijn vier legale alternatieven voor illegale drugs.

Illegaal: Cocaïne

Alternatief: Kanna

Links: cocaïne. Rechts: mesembrine (de werkzame stof in kanna)

Kanna is geen cocaïne, maar het heeft er toch iets van weg. Het effect van kanna is wat meer dromerig dan dat van coke. Het kan gesnoven worden op dezelfde manier als coke, en heeft in eerste instantie een oppeppend effect met een euforische kwaliteit. Na een tijdje word je er juist een beetje mellow van. Dat is voor de echte cokeheads natuurlijk niet per se waar ze naar op zoek zijn, maar op een festival met ups en downs kan het juist een welkome pauze zijn. Bovendien is het gewoon in de smartshop te koop.

Illegaal: mdma

Alternatief: Methylone

Links: mdma. Rechts: methylone.

Methylone is een aantal jaar geleden als ‘nieuwe’ drug binnengehaald, nadat het voor het eerst gesynthetiseerd werd door de beroemde Amerikaanse chemicus Alexander Shulgin. Een klein probleem: het valt onder de Geneesmiddelenwet, wat betekent dat het niet is toegestaan om het zomaar te verhandelen. Wel zijn de straffen stukken lager dan bij de middelen die onder de Opiumwet vallen.

Mdma is bijna ongeëvenaard in zijn liefdevolle effect, en eigenlijk is alleen methylone een middel dat er bij in de buurt komt. Methylone geeft in wezen hetzelfde effect als mdma, maar misschien met een iets minder liefdevol, zacht gevoel. Het voelt iets oppeppender aan, alsof je net een paar koppen sterke koffie hebt gedronken. Langzaam opbouwen is bij alles dat op amfetamine lijkt altijd de juiste tip.

Illegaal: 4-FA

Alternatief: 4-FMA

Links: 4-FA. Rechts: 4-FMA.

Nu de overheid het middel 4-FA heeft verboden, is het zoeken naar een nieuw middel dat de gemoederen van de underground moet gaan bezig houden. Wordt het 6-APB, of toch 4-FMA? Op een bepaalde manier lijken al die broertjes en zusjes in de amfetaminefamilie een beetje op elkaar. Allemaal zijn ze stimulerend, met een euforische high, hebben ze iets oppeppends en ga je je er liefdevol door voelen. En of je nou gaat kaakmalen of niet, er is altijd wel vraag naar een pepmiddel. Bijkomend voordeel is dat de verwarring over de naam 4-FA of 4-FMP eindelijk verleden tijd is. Die twee namen gingen namelijk over exact hetzelfde middel: 4-FluorAmfetamine. Mocht 4-FluorMethAmfetamine mainstream worden, dan is er in ieder geval geen ruzie meer over de naam. Dat is gewoon ‘4-FMA’.

Illegaal: LSD

Alternatief: 1P-LSD

Links: LSD. Rechts: 1P-LSD.

Het mag dan 1P-LSD heten, het kan net zo goed weer hernoemd worden naar z’n broertje met de kortere naam. 1P-LSD en LSD zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden qua effect. In de rechtbank wordt daar heel anders over gedacht. Het produceren van LSD kan ertoe leiden dat je in de gevangenis belandt. Omdat te voorkomen kun je je beter op 1P-LSD storten, dat staat namelijk niet op de Opiumlijst.

Dit artikel verscheen eerder in onze Festival Guide. Meer stukken uit de Guide vind je op festivals.vice.com.