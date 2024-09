Heeft Nieuw-Zeeland een rapper uit nog diepere krochten van de hel weten te vissen dan Iggy Azalea?

Dit artikel komt oorspronkelijk van Noisey Australië.

De video die je hieronder gaat zien kan als aanstootgevend worden ervaren. Hucci Luv, als artiest, kan als aanstootgevend worden ervaren en Weave Snatch is een opmerkelijke, aanstootgevende video, en dan vooral omdat de clip uitkwam in 2015, het jaar waarin iedereen allang vond dat deze shit niet zou mogen bestaan. En dat maakt Hucci Love uit Nieuw-Zeeland zo’n opvallend fenomeen: het wereldwijde web zei nee, maar alleen zij blijkt het niet te hebben gehoord.

We begrijpen er niets van. Het is precies een vier minuten lange versie van een Iggy Azalea-vine waarvan je geen woord begrijpt. ‘Snatch’, ‘weave’ en ‘bitch’ zijn de enige geluiden die we onder de noemer ‘Engels’ konden plaatsen.

De video heeft zoveel mogelijk connotaties van “lage cultuur” willen gebruiken. Zie het type auto, zie de strippershakken, de biker – allemaal in de hoop het nummer een zweem van authenticiteit te geven. Maar het nummer blijft een snapshot genomen met een Nokia 7650 van een fotokopie van zwarte cultuur. Het is zonder twijfel, overduidelijk nep. En het is vreemd dat niemand die aan de video meewerkte, dat op een bepaald moment zelf ook besefte.

De persoon die het nummer geproduceerd heeft, Trap Son, had er in de studio al achter kunnen komen dat Hucci’s slang fout is. De regisseur, Chloe Hastings, had tijdens de shoot kunnen bedenken dat er iets vreemd is aan een witte vrouw die twerkt op een muscle car. Serieus, beeld je al die mensen in die tijdens het filmen steeds dachten: fuck, dit is een meesterwerk.

Zelfs degene die de clip heeft ge-edit, Bit Jax, en de beelden van Hucci’s bleke billen naast die van een motorfiets plakte, had op een gegeven moment de stekker er uit kunnen trekken. Maar niemand deed het.

Al twee jaar, zelfs nog voor Iggy het podium op kroop, praten we over waarom het toe-eigenen van andermans cultuur een slecht idee is. Laat ons alsjeblieft niet opnieuw beginnen. Het is 2016, stop er gewoon mee.