Hausmagger kijkt neer op ‘Sommige Gasten’ met idioot hoge eisen

Theo Wesselo is relatief snel tevreden, zeker op het gebied van vrouwen. Sterker nog: hij kijkt ontzettend neer op mannen met te hoge eisen. Waarom zou je ook – vraagt hij zich af – als er maar een ding in dit leven écht belangrijk is: keiharde knaken. En dan in het bijzonder de knaken van een vrouw.

Hij legt haarfijn uit waarom in Sommige Gasten, de nieuwe single van het aankomende album van Hausmagger. In de video voor deze cultklassieker in wording draagt hij als een ware poëet voor welke mannen precies te hoge eisen stellen, en wat kun je daar beter bij eten dan een lekker verse Hollandse Nieuwe? Jup. Dat is inderdaad zo walgelijk als het klinkt. Check het hierboven.