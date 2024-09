Thijs Havens is de artiest die je als klein kind wilde zijn. Het is moeilijk om te bepalen waar dat nou precies aan ligt. Het kan komen door zijn smetteloze witte jas, zijn perfecte warrige haar, het smeulende sigaartje in zijn asbak of de half opgebrande kaarsen die wel voor sfeer zorgen maar net te weinig licht geven om functioneel te zijn. Maar waarschijnlijk komt het toch omdat hij met Trickle Down gewoon een bijzonder leuk nummer heeft gemaakt.

Havens ken je als frontman van de Amsterdamse rockband The Vagary, maar die band zit even in een break, dus heeft hij alle tijd om een eigen album uit te brengen. De clip van Trickle Down – inclusief jasje, kapsel, sigaartje en kaarsen dus – is alvast een voorproefje van het album, en gemaakt door Bowie Verschuuren. Check het hierboven.

Foto door Sanja Marusic.