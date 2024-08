HBO heeft die verdwaalde koffiebeker uit de laatste GoT digitaal weggepoetst

Vergeet de Iron Throne – het belangrijkste object in de laatste aflevering van Game of Thrones was dat koffiebekertje.

In de bovenstaande tweet gaf HBO de slordige fout toe, al is het statement eerder een flauw grapje dan een verklaring. Toch gaf een woordvoerder van HBO gisteren aan dat de beker digitaal uit de scène is verwijderd.

Hoewel niemand het Daenerys kwalijk neemt dat ze een moccachino nodig had na de Long Night, vonden fans het heerlijk om geintjes te maken over de serie. Matthew Gault van Motherboard wees al uit dat het een VFX-artiest maar een paar minuten gekost zou hebben om de koffie digitaal uit de scène te verwijderen voordat miljoenen kijkers de show zouden zien. Maar pas na een vloedgolf aan memes en grappen kwam HBO in actie en verwijderden ze de beker.

Het is niet de eerste keer dat ze een controversieel rekwisiet uit een Game of Thrones-aflevering moesten verwijderen. Tijdens het eerste seizoen, in 2011, gebruikten ze een nephoofd van George W. Bush als rekwisiet in een scène waar afgehakte hoofden op spiezen te zien waren. Game of Thrones-makers David Benioff en D.B. Weiss zeiden toentertijd dat het geen politiek statement was, maar dat er gewoon veel namaakhoofen van George Bush beschikbaar waren.

HBO bood excuses aan voor de “onacceptabele, respectloze” beslissing, en verwijderde het hoofd uit de DVD-release. George Bush is nog wel kort zichtbaar in de streaming-versie van de laatste aflevering van het eerste seizoen.

Al het gedoe over de koffiebeker doet denken aan de hoe de trailer van Sonic The Hedgehog werd ontvangen. Het ontwerp van de computergeanimeerde egel werd op grote schaal bekritiseerd vanwege de vreemde ontwerpkeuzes. Dat leidde ertoe dat Sonic nu opnieuw ontworpen zal worden voordat de film in november uitkomt, wat suggereert dat dit soort last-minute bewerkingen een alledaags onderdeel van film- en televisieproductie aan het worden is.