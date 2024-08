Hé Fungo Bat, misschien moet je gewoon in een snackbar gaan werken?

Het leven begint en eindigt met saus, zoveel is duidelijk. Het enige waar je zelf verantwoordelijk voor bent, is het uitkiezen van de juiste saus. Sam Verbeek, de illustere frontman van Fungo Bat, heeft ogenschijnlijk nog wat moeite met dat laatste. In zijn vorige videoclip, voor het liedje Automobile, stopte hij Jaap van The Homesick in een auto vol met mayonaise. In zijn nieuwe clip voor Jedi Knight zie je een goedgeklede jongeman die ik zo snel niet herken zijn tanden poetsen met ketchup. Ik zou willen zeggen dat ik benieuwd ben welke saus Sam Verbeek de volgende keer gaat inzetten, maar dat is natuurlijk overduidelijk. Mayo + ketchup = cocktailsaus (de beste saus).