Hé muziekindustrie: vrouwen zijn ook gewoon mensen

Het is 2017, maar sommige mannen gedragen zich nog altijd alsof het 1884 is. Afgelopen maandag werd Rick Ross geïnterviewd door The Breakfast Club, en het gesprek belandde op een gegeven moment bij zijn label Maybach Music Group. Presentator van de show Angela Yee vroeg Ross of hij ooit een vrouw zou tekenen, en de rapper gaf daar een verschrikkelijk (voorspelbaar) antwoord op:

Angela Yee: What about a female rapper? I know you dibbled and dabbled with other female rappers but, you know – is that something you feel like…

Rick Ross: I never did it, because I always thought that, like, I would end up fucking the female rapper, fucking the business up […] if she’s lookin’ good and I’m spending so much money on her photoshoots, I gotta fuck her.

Dat Ross aan het begin van het interview tegen Yee zei dat hij haar benen moet zien en dat hij haar wil zien twerken, laat hem nog een grotere klaploper lijken. Het is allemaal als grap bedoeld en Yee pakt het ook sportief op, maar kom op, interviews worden hartstikke saai door dit soort gelul. Er zijn redenen waarom mannen en niet vrouwen de muziekindustrie domineren, en dit is er een van. De nonchalante manier waarop zulke opmerkingen worden uitgesproken en getolereerd, zorgt ervoor dat vrouwen als Yee niet hun volle potentie kunnen tonen.



Daarnaast zijn er genoeg vrouwelijke artiesten misbruikt door mannelijke artiesten met een machtspositie, waardoor zulke grapjes zeer misplaatst zijn. Kijk naar de beschuldigingen die R. Kelly recentelijk naar het hoofd gesmeten kreeg, waarbij meerdere vrouwelijke muzikanten misbruikt zouden worden. Vrouwen zijn constant slachtoffer van mannen die dienen als mentoren.

Vrouwen bevinden zich niet in de muziekindustrie om als genotsmiddel van mannen te dienen. Ze zijn getalenteerd en dat is het enige dat telt. Degenen die denken dat vrouwen gezien moeten worden en niet gehoord, moeten oppassen. Want wanneer deze vrouwen twee keer zo hard moeten werken om iets te bereiken, zijn ze waarschijnlijk ook twee keer zo goed. Schrijf dit eens op en herhaal het in je hoofd, want het wordt langzamerhand wel een beetje vermoeiend om dit elke keer weer te moeten opbrengen.