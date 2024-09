De hemel is dichterbij dan je denkt

Heaven Is Closer Than You Think is een zine dat ik in eigen beheer uitgaf, vol met foto’s die ik vorige zomer schoot op de Griekse Cycladen. Ik reisde samen met mijn man Evan; we waren net een paar dagen getrouwd.

De Cycladen barsten van de oude Griekse mythes en tradities. We begonnen onze reis in Santorini, een eiland dat volgens sommigen de inspiratie was voor de mythe van Atlantis. Daarna gingen we naar Milos, de thuishaven van de Venus de Milo, het beroemde standbeeld van de Griekse godin van de schoonheid en de liefde.

Onderweg probeerde ik intimiteit te vatten in zijn puurste vorm; probeerde ik de liefde te vangen op film. Gaandeweg realiseerde ik me dat de manier waarop we elkaar zien de ander ook vormt. Daarbij liet ik me ook leiden door dit citaat van de fotograaf Emmet Gowin:

“If you set out to make pictures about love, it can’t be done. But you can make pictures, and you can be in love. In that way, people sense the authenticity of what you do.”

Alle foto’s door Amy Harrity. Bekijk hier meer van haar werk.