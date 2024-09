Hebben mensen ook een paarseizoen, of zijn we het hele jaar door hitsig?

Nu de lente is begonnen, kun je er nauwelijks meer omheen: zangvogels die uit volle borst een serenade brengen aan een potentiële liefde, de jaarlijkse paddentrek, eendenaanrandingen in de gracht. Met dierenseks in ons hoofd, op straat en eigenlijk overal, kunnen we niet anders dan ons afvragen: hebben mensen ook een paarseizoen?

Niet echt, zegt seksuoloog Justine Shuey uit Philadelphia. Het is niet “alsof alle mensen in april gaan paren,” zegt ze. De drang om seks te hebben en baby’s te maken “is verschillend bij iedereen die ovuleert.”

Dr. Megan Stubbs, een andere seksuoloog uit Michigan is het daarmee eens. “Als je het wetenschappelijk gezien over de paaitijd hebt, gaat dat bijvoorbeeld over het moment dat de vissen in een rivier bij elkaar komen en paargedrag vertonen. We weten allemaal dat dat gebeurt in de lente,” zegt ze tegen Broadly. “We weten allemaal dat de zalm het dan doet, omdat dat hun paarseizoen is. Zij hebben een beperkte tijd om te paaien. Maar hun hele doel is om zich voort te planten.”

Panda’s zijn een ander voorbeeld van een soort met een beperkte hoeveelheid tijd om zich voort te planten, zegt Stubbs. “Ze worden niet bedreigd, maar zijn wel met een zorgelijk laag aantal. Ze hebben zo’n korte paartijd, omdat vrouwtjespanda’s maar een hele korte periode per jaar vruchtbaar zijn.”

Mensen hebben daarentegen het geluk dat ze zich het hele jaar door voort kunnen planten. Natuurlijk zijn veel van ons ook hitsig voor de lol en niet om baby’s te maken. “Voor ons kan het altijd,” zegt Stubbs. “Er is geen specifiek seizoen, er is geen: ‘kom snel, hup, we moeten paren’ omdat vrouwen iedere maand ovuleren.”

Er zijn natuurlijk wel bepaalde maanden waarin meer baby’s worden geboren: uit gegevens over 2015 van het CDC, een centrum voor ziektebestrijding en -preventie in de VS, bleek dat er meer geboortes waren in juli en augustus dan in andere maanden. Dat betekent dat de baby’s de winter daarvoor zijn gemaakt.

Deskundigen zeggen dat er periodes in het jaar zijn dat mensen zich meer bezighouden met seks, hoewel dat niet per se betekent dat ze zich willen voortplanten. Stubbs, die regelmatig met studenten over seks praat, zegt dat er een “behoorlijke toename in ‘veroveringen’ is” tijdens de voorjaarsvakantie en in de zomer omdat mensen rond die tijd niet gebonden willen zijn.

Een onderzoek dat in 2012 werd gepubliceerd, suggereert ook dat de vroege zomer en begin winter hoogtij is voor seks. In een analyse van Google werden, over een periode van vijf jaar, de trefwoorden die te maken hebben met pornografie, prostitutie en het zoeken van een partner vaker ingetikt tijdens die specifieke periodes.

Natuurlijk speelt Moeder Natuur daar ook een rol in. “Veel mensen worden zwanger als er sneeuwstormen en orkanen zijn,” legt Shuey uit. “Als ze binnen zitten en niets te doen hebben, doen ze dat misschien niet omdat ze er echt zin in hebben, maar vooral omdat ze niets anders omhanden hebben.”

Waar komt het dus op neer? “Denk nooit dat het niet het goede seizoen is om erop uit te gaan,” zegt Stubbs. “Het kan altijd gebeuren. Je bent geen panda.”