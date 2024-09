Slakken hebben per ongeluk 80 babyeendjes vermoord

Tot onze spijt moeten we je mededelen dat slakken niet altijd goed zijn. Soms dragen ze parasieten met zich mee die zich maar wat graag tegoed doen aan het bloed van schattige eendjes.

Je hebt misschien de foto voorbij zien komen van dat schattige loopbruggetje in Washington D.C. dat bedoeld was om eenden makkelijker toegang te bieden tot de Capitol Reflecting Pool, een vijver bij het Amerikaanse parlementsgebouw. In een nabijgelegen vijver dreven onlangs ineens 80 dode eendjes.

Videos by VICE

Maar voordat je het voltage van je elektrische slakkenmepper opvoert, moet je je even beseffen dat het ingewikkelder ligt dan het in eerste instantie lijkt.

Lees meer: De gruwelijke manieren waarop parasieten hun ‘gastheren’ vermoorden

Sectie van de eendjes toonde aan dat ze zijn overleden na een infectie met een parasiet die in slakken groeit die ook in de vijver leven. Wat de precieze naam van de parasiet is, konden de onderzoekers die de sectie uitvoerden niet achterhalen. Een parasiet die in de grote diepslak leeft, is de hoofdverdachte. Die wordt ook verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op de eendenbevolking in 2008 en 2016.

De geïnfecteerde slakken staan vaak op het menu van de eenden. De parasieten bijten zich vervolgens vast in de darmen van de eend, waar ze zich helemaal vol met bloed zuigen en eitjes leggen. Die eitjes gaan met de poep van de vogels mee naar buiten en zo komen ze weer bij de slakken terecht. De kringloop van het leven.

De slakken zijn hier dus niet de boosdoener. Ze zijn alleen onbewust de drager van een bloedzuigende parasiet die eendjes haat.

“We weten niet waardoor de parasiet ineens in zulke grote hoeveelheden aanwezig was en daar komen we waarschijnlijk ook nooit achter,” zei Michael Litterst, hoofd communicatie van de Amerikaanse National Park Service, per mail. “We hebben een paar dagen achter de rug met temperaturen van ruim dertig graden vlak voordat de eerste eenden overleden, dus misschien heeft dat eraan bijgedragen.”

Om verspreiding van de parasiet tegen te gaan, moet de hele vijver worden leeggehaald. Het is voor het eerst dat de vijver wordt leeggehaald vanwege parasieten. De National Park Service hoopt alles op 16 juni weer schoon en klaar te hebben om de vijver weer met water te kunnen vullen.