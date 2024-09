Hee, wacht: deze ruimterobot is helemaal niet zo dom

Ik struikel altijd over mijn eigen benen. Daarom vielen m’n oogballen er zowat uit van verbazing toen ik de nieuwe robot van NASA zag. Zelfs zonder miljarden jaren evolutionaire voorsprong, kan Valkyrie zonder problemen een hindernisbaan slechten zonder omver te vallen zoals ik.

Valkyrie is ontworpen door het Johnson Space Centre, van Nasa, als mogelijke Avatar voor menselijke astronauten. Het is namelijk misschien wel helemaal niet zo handig om een biologisch lichaam de ijzige radioactieve ruimte in te sturen. Het kost gigantisch veel energie om een mens te voeden, warm te houden en te beschermen voor zonnestraling. We zijn nou eenmaal aangepast op het zalvende klimaat van de aarde.

Het robotbrein van Valkyrie is ontworpen door IHMC Robotics, en uiteindelijk hopen ze een motoriek te programmeren die net zo handig is als de mens. Als we ooit op Mars of Titan landen, dan is de kans behoorlijk groot dat het met een Valkyrie-achtige robot is. En als het even kan zou het fijn zijn als die robot een beetje normaal kan lopen. Het zou zonde zijn als de robot zijn eerste stapje op Mars zet en meteen onherroepelijk op z’n bek gaat. Een kleine stap voor de robot, een gigantische flater voor de mensheid. Zo iets.

Robots móéten wel menselijk zijn, anders kunnen wij niet met ze samenwerken. En ik geef toe dat ik dat best een fijne gedachte vind.

Afijn: voor nu worden er belangrijke stappen gezet op het gebied van robovisualz. Valkyrie verwerkt omgevingsinformatie met een LIDAR-sensor. Met die informatie kan het bepalen waar het robovoetje een veilige ondergrond kan verwachten. Je ziet de sensor in actie linksboven in de video. Stapje voor stapje loopt Valkyrie over een gebogen, oneven pad. Twee jaar geleden kon de robot nog nét op 1 been staan, dus er is enorm veel progressie gemaakt in die tijd.

IHMC Robotics zegt dat tweevoetig lopen een gigantische uitdaging is. En het wordt nog veel moeilijker op een ongelijk terrein. De meesten van jullie weten onderhand wel dat robots superdom zijn, maar AI wordt steeds beter, en de noodzaak om goed te kunnen lopen wordt parallel daaraan ook steeds belangrijker. Je hebt niets aan een superslimme, invalide robot.

Robots moeten kunnen samenwerken met mensen in hetzelfde gebouw. Ze moeten trap kunnen lopen. Ze moeten ons kunnen redden, als dat nodig is. En ze moeten ons werk voor ons kunnen doen, als de omstandigheden menselijk leven niet toestaan. Op Mars bijvoorbeeld.

IHMX robotics noemt dit het ‘human-machine system design’. Robots móéten wel menselijk zijn, anders kunnen wij niet met ze samenwerken. En ik geef toe dat ik dat best een fijne gedachte vind.