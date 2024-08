Heeft het zin om mijn geld in een peperduur horloge te investeren?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

—

Videos by VICE

Beste VICE Money,

Momenteel heb ik meer spaargeld dan nodig, terwijl ik daar nauwelijks rente op krijg. Daarom wil ik investeren in andere dingen. De beurs vind ik te ingewikkeld en cryptomunten vind ik te onzeker. Uit de erfenis van mijn vader heb ik een prachtig klassiek horloge gekregen dat ik elke dag draag. Nu twijfel ik om een tweede exemplaar aan te schaffen als belegging, omdat een vriend van mij vertelde dat exclusieve horloges altijd meer waard worden. Ik wil mijn vriend niet wantrouwen, maar is investeren in horloges een goed idee?

Groeten,

Ralph

—

Videos by VICE

Hallo Ralph,

Op het eerste oog zijn horloges een beetje een malle belegging. Horloges zijn namelijk gebruiksvoorwerpen en die worden meestal in de loop der tijd minder waard. Check Marktplaats maar, als je me niet gelooft. Komt nog eens bij dat klassieke horloges anno 2017 natuurlijk een betrekkelijk overbodig product zijn. Wat ik nu ga vertellen weet je natuurlijk al: een correcte weergave van tijd en datum vind je immers ook op het scherm van je smartphone of -watch. Steek je met die apparaten een tijdzone over, dan hoef je niet te pielen met kleine draaiknopjes om te zorgen dat je op tijd op een afspraak bent. Toch worden die slimme horloges snel minder waard, doordat de technologie zich snel ontwikkelt en nieuwe exemplaren weer allemaal nieuwe functies hebben. Smartwatches zijn niet zo’n goede investering, dus ik snap dat je overweegt om je geld in oeroude degelijkheid te investeren.

Maar als het met de waarde van die hightech-modellen al niet zo best is gesteld, hoe kan het dan sommige klassieke horloges, met die wijzerplaten en onhandige draaiknopjes, nog steeds reteduur zijn? Simpel. Omdat er mensen zijn die er het geld voor over hebben. Met name mannen. Zij dragen doorgaans minder sieraden dan vrouwen, maar een horloge is een geliefd en stijlvol accessoire. Luxueuze uurwerken kunnen uiteraard ook dienen als statussymbool. Sommige mannen lijken met een horloge van het formaat wandklok om de pols de omvang van hun bankrekening te willen communiceren. Toch zijn niet alleen de patjepeeërs verantwoordelijk voor het feit dat horloges soms duizenden euro’s kosten. Exclusieve horloges hebben vaak een mechanisch uurwerk dat met de hand in elkaar wordt gezet. De techniek achter sommige uurwerken is heel complex en arbeidsintensief. Daarom zijn ze zo duur.

Patek Philippe

Toch is het aanschaffen van een duur horloge geen garantie dat je deze in de toekomst voor meer geld kunt verkopen, wat toch de bedoeling is van een belegging. Veel van de horloges die voor duizenden of tienduizenden euro’s (en soms zelfs meer) verkocht worden, zijn collector’s items. Het zijn uurwerkjes die tientallen jaren geleden in kleine oplages zijn gefabriceerd en nu erg populair zijn. Doordat de vraag groter is dan het aanbod, kunnen er stevige prijzen worden gevraagd. Een rondgang langs fora en filmpjes van en voor horlogefanaten laat zien dat het lastig is om in te schatten welke horloges in de toekomst populair zullen zijn. Zo zijn er horlogemerken die ook in deze tijd ‘limited editions’ op de markt brengen, maar daarmee is niet gezegd dat mensen over tien of twintig jaar meer willen betalen voor die horloges.



Zelfs voor horlogefanaten is het vrijwel onmogelijk om de waarde-ontwikkeling van een bepaald horloge te bepalen, omdat niemand weet welke horloges in de toekomst populair en schaars (en dus veel waard) zijn. Rolex en Patek Philippe worden regelmatig genoemd als merken die zeer waardevast zijn of zelfs in waarde toenemen. Deze zijn echter niet voor de man met de kleine portemonnee. Een beetje Rolex begint bij enkele duizenden euro’s, terwijl je bij Patek Philippe in tienduizenden euro’s mag rekenen.

Patek Philippe (foto: Rama, via Wikimedia Commons)

James Bond

Naast het bezitten van een zak geld is het ook handig om wegwijs te worden in het woud van productielijnen, serienummers en details om enigszins te kunnen bepalen wat de ‘juiste’ investering is. Het luistert soms nogal nauw welk horloge in waarde stijgt. Een bekend voorbeeld is de Rolex Submariner-lijn. De naam verklapt het al: dit horloge werd vanwege zijn waterdichtheid lange tijd vooral door duikers gebruikt. Tot Sean Connery in 1962 in de eerste James Bond-film een 6538 uit de Submariner-lijn droeg en het horloge populair werd bij het grote publiek.

Sindsdien zijn er nog veel Submariners geproduceerd. Geen enkele Submariner is goedkoop, maar vintage exemplaren uit de ‘James Bond-lijn’ gaan voor tienduizenden euro’s weg. Specifieke details, zoals ingegraveerde teksten of het gebruikte materiaal kunnen zorgen voor een groot verschil in waarde. Als een horlogeserie altijd in goud wordt geproduceerd, maar er ook vijf in edelstaal zijn geproduceerd, dan kan deze zeldzame variant een stuk meer opleveren. Verdiep je dus in wat je koopt, al blijft het soms een kwestie van geluk. Duikers die de James Bond-Submariner voor het uitkomen van de film hadden gekocht konden natuurlijk nooit weten dat hun horloge een halve eeuw later een vermogen zou opleveren.

Deze Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II is vergelijkbaar met de Submariner van James Bond (foto: Michael de Silva, via Wikimedia Commons)

Om hier een beetje inzicht in te krijgen, kun je bijvoorbeeld op sites van (online) veilinghuizen als Sotheby’s en Catawiki kijken tegen welke prijzen horloges verpatst worden, en of er boven, op of onder de vraagprijs is geboden. In elk geval is een horloge geen belegging waarmee je snel kunt cashen. De prijzen van chique horloges en patserklokjes is een stuk stabieler dan bijvoorbeeld die van aandelen of cryptovaluta. Een exclusief horloge zal niet binnen een maand of zelfs een jaar in waarde verdubbelen of halveren. Wil je een beetje verdienen, dan moet je een horloge meerdere jaren of zelfs decennia in je bezit hebben. Mocht je besluiten een horloge te kopen als investering, zorg dan dat-ie zoveel mogelijk in de originele staat blijft. Bewaar de originele verpakking, certificaten, bonnetjes en onderhoudsdocumenten. Met een compleet pakket verhoog je de waarde en kun je aantonen dat-ie niet nep is. Hoe veel je dat op kan leveren, zie je bij deze Rolex in een aflevering van Appraisal, een Amerikaanse versie van Tussen Kunst & Kitch. Het horloge alleen was al tussen de 35.000 en 45.000 dollar waard, maar omdat de eigenaar de doos en certificaten had bewaard kon hij er tussen de 65.000 en 75.000 dollar voor vragen.



Het allerbelangrijkste: koop een horloge dat je zelf mooi vindt. Dan kun je er in elk geval geen spijt van krijgen. Zie een horloge niet alleen als belegging. Horlogeliefhebbers zien het vaak zelfs als een belediging dat hun geliefde speeltje een investering wordt genoemd. Een horloge heb je immers voor het leven en niet voor even, vinden zij. Of zoals de reclameslogan van Patek Phillippe het mooi verwoordt: “You never actually own a Patek Phillippe, you merely look after it for the next generation.”

Headerfoto van Johntorcasio via Wikimedia Commons

—

Videos by VICE

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: