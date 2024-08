Heel erg handig festivalgerei

Dit artikel verscheen eerder in de VICE Festival Guide.

Als je er wat van wil maken, op de festivals die deze zomer nog gaan plaatsvinden, zorg dan dat je goed beslagen ten ijs komt door de meest cruciale spullen sowieso in je festivaltas te stoppen. Omdat het vaststellen van je paklijst nog best een gore rotklus kan zijn, zijn hier wat belangwekkende tips.

PEPERMUNTOLIE

Een vriend die ieder festival tot in de puntjes voorbereidt, neemt altijd een flesje natuurlijke pepermuntolie mee, om wodka mee te mixen. Klein, handzaam, duurzaam, en als je eenmaal starnakel bent ruik je uit je mond alsof je een rolletje King hebt gepijpt (in plaats van een overleden kameel, zoals normaal).

NACHTLAMPJE

Handig lampje voor als je ‘s ochtends om zes uur op je luchtbed ligt en toch nog even een boekje wil lezen omdat je op de een of andere manier totaal niet kan slapen. Deze vriend begríjpt jou en ziet er ook nog eens precies zo uit als jij op dit moment.

HYDRATEERCRÈME

Stay hydrated, kids. Maak het het videoteam van de aftermovie niet onnodig moeilijk door er met z’n allen bij te lopen als de balzak van Karbonkel.

YOGABLOK

Toen vorig jaar de meiden van foodblog The Green Happiness adviseerden om elke dag op Lowlands met een gezonde pot yoga te beginnen, dadels en snoeptomaatjes mee te nemen om te snacken, en een kopje kamillethee te drinken voor het slapen gaan, stond Nederland op z’n achterste benen. De woeste festivaltijgers lachten schamper om deze slappe tips, en het schijnt dat er dat jaar éxtra hard op de Lowlands-wc’s is getrommeld door deze briesende edgelords.

KNOTS HAM

Dat gezegd hebbende, fuck snoeptomaatjes man. Ik scheur net zoals mijn oer-vaders met mijn botte tanden het vlees van mijn hamknots (drie euro bij de HEMA!). Even later sta ik weer in een poncho te janken bij James Blake, want hey, we zijn geen Neanderthalers meer he.

PINCET MET LAMPJE

De paringsdans kan al lastig genoeg zijn, dus zorg ervoor dat áls het eenmaal is gelukt, en je iemand in je donkere tentje hebt gelokt, je niet ook nog eens een half uur moet zoeken naar je door pep vernederde micropiem.

BRILPOETSDOEKJES

That awkward moment wanneer je ‘s ochtends de zoutvlekken van je bril moet poetsen, omdat je die gisteren vergat af te doen, toen de tranen uit je ogen dropen tijdens het lunch-kotsje.

TOILET-EMMER

Laten we eerlijk zijn: dit is gewoon echt héél erg handig. Misschien niet per se een prettig uitzicht voor je buurman, als hij zijn tent open ritst en jij met een paars hoofd boven deze emmer loopt te hurken, maar als hij op zoek is naar een prettig uitzicht moet hij maar lekker de Machu Picchu beklimmen of zo.

STOFFER

Die nerd die op maandagochtend een stoffer uit z’n koffer haalt, die hij speciaal voor dit moment heeft meegenomen om zijn grondzeil af te stoffen. Je lacht om hem. Je vindt hem een saaie, degelijke man. Maar diep vanbinnen weet je ook dat deze guy zijn leven wél op orde heeft, in tegenstelling tot jou, met je zestigduizend euro studieschuld die je moet zien af te lossen met die baan waarvoor je deze week een sollicitatiegesprek hebt – om precies te zijn een half uur geleden.

KINDERTUIGJE

Ha, kan ik eindelijk mijn vriendin meenemen naar een festivalconcert (zij is helaas slechts één meter vijfenvijtig). Krijgt zij er ook eens wat meer van mee dan alleen het aantal mensen dat tijdens de saaie liedjes aan hun reet krabt.

OPBLAASBAAR KNUFFELKUSSEN

Een comfortabel kussen, met als bijkomend voordeel dat in ieder geval iemand – of iets – aan het eind van de avond een arm om je heen slaat, als je weer eens een dozijn blauwtjes hebt gelopen omdat je te hard uit je reet was en bij iedere versierpoging de openingszin “IK GA ECHT K*NKERLEKKER!!!!!!!” gebruikte.

MONDHARMONICA

Vergeleken met de maandagochtend na een meerdaags festival is de begrafenis van een kind een gezellige vrijmibo. Het motregent altijd, er hangt altijd een macabere geur van smeulende tent en logistieke afspraken over links vooraan meeten bij de main stage hebben plaatsgemaakt voor logistieke afspraken over overstappen op Amersfoort-Vathorst. Kleed zo’n moment aan door op een steen te klimmen en een nummer van Toots over het natte grasveld te laten klinken.

