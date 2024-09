​Heel Holland Hoaxt: Het nepnieuws van afgelopen maand (deel 2)

Tot de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zet ik maandelijks op een rijtje welk nepnieuws er in Nederland ronddwaalt. De afgelopen maand laat zien waarom nepnieuws zo hardnekkig is: mensen willen geloven wat hun wereldbeeld bevestigt.

“Onze voorlichter gaf slechts alternative facts.” De manier waarop woordvoerder Kellyanne Conway de onzinclaims van het Witte Huis verdedigde was een instant meme. Conway werd overladen met spot en kritiek, maar haakte met haar opmerking helaas in op de tijdgeest. Nu het vertrouwen in de media historisch laag is, stellen veel mensen een alternatieve waarheid samen. Het maakt niet uit of het klopt – zij voelen het zo.

Zo zei iemand die in nepnieuws over Sylvana Simons trapte dat hij van “geen enkel artikel op Facebook weet of het waar is” en daarom geneigd is het nieuws te geloven dat overeenkomt met zijn eigen mening over Simons. (Deze quote komt uit de NRC. Lees vooral de hele reconstructie over hoe dit nepnieuws viraal kon gaan.)