Heel Holland Hoaxt: Het nepnieuws van afgelopen maand (deel 3)

Tot de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart zet ik maandelijks op een rijtje welk nepnieuws en afgeleide vormen daarvan er in Nederland rondwaren. Deze maand kwam dit in vele gedaantes, van nepfoto’s tot nep-StemWijzers.

Begin februari deed de ronde dat Koeweit reizigers uit zes moslimlanden zou weigeren. Het nieuws werd mede verspreid door Donald Trump en in Nederland opgepakt door De Dagelijkse Standaard, dat het later rectificeerde. Er bleek namelijk niks van waar.

Maar zo’n compleet verzonnen bericht is eigenlijk een uitzondering: veel nepnieuws en propaganda betreffen eerder een verdraaiing van de werkelijkheid. Een bodempje waarheid, aangelengd met onzin. In die categorie vallen bijvoorbeeld bewerkte foto’s.

Geert Wilders twitterde deze maand een oude foto van een shariademonstratie met Alexander Pechtold erin gephotoshopt. De PVV-leider had er de tekst “Is dit de volgende stap?” bij gezet. Wie dus goed las – of gewoon even nadacht – kon weten dat het een nepfoto was. Helaas tuinden alsnog een aantal mensen erin.

