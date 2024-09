Heel Holland Hoaxt: Het nepnieuws van afgelopen maand (deel 4 – slot)

In deze rubriek zetten we maandelijks op een rijtje welk nepnieuws en afgeleide vormen daarvan er in Nederland rondwaren. Deze maand: de winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen toonden weinig eerbied voor de waarheid.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn achter de rug, en de storm van verkiezingsnieuws en -meningen is gaan liggen.

In februari schreef ik dat er in de marges van de campagne verwoed werd genept, van nepfoto’s tot nepstemwijzers. Later doken zelfs nepverkiezingsposters op, bedoeld om PVV-stemmers om de tuin te leiden. Ook neppeilingen bleven een populaire niche:

Nepnieuwsverhalen met een grote politieke impact bleven uit. Het probleem valt mee in vergelijking met de lawine van leugens rond de Amerikaanse verkiezingen. Hoaxes à la pizzagate, over het ‘pedonetwerk’ van Hillary Clinton, zijn hier ondenkbaar.

