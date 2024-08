Hef en Murda ouwehoeren over wiet delen, vieze tenen en dierenporno

Hef en Murda kan je gerust de Peppi en Kokki van de vaderlandse rapgame noemen. Ze zijn samen een leukere, minder hysterische versie Geer en Goor. Twee handen op één goedgevulde buik. Een dynamisch duo dat of high is door wiet of high door life. Hun tweede BangBros-album genaamd Bruin Brood kwam onlangs uit, en dat was voor ons reden om de jongens uit te nodigen voor onze eigen casting couch, hier ook wel de Back & Forth genoemd.

In deze nieuwe aflevering filosoferen de twee over de mooiere dingen in het leven, zoals Hefs ruwe teen, levensgevaarlijke potjes FIFA en masturberen op Pokémon. Bekijk het hieronder en wees klaar voor een ongeëvenaard potje geouwehoer.



‘Bruin Brood’ is nu uit. Luister naar het album op Spotify.