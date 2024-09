“Heil Trump”: het gezicht van het extreemrechtse alt-right

Op zaterdag kwamen meer dan driehonderd mensen – waaronder veel jonge mannen met strakke kapsels in strakke pakken – bij elkaar voor de conferentie Become Who We Are van het National Policy Institute (NPI) in Washington. Deze denktank met een nogal generieke naam is de goedgeklede tak van het Amerikaanse alt-right, een snelgroeiende extreemrechtse beweging die zich profileert als voorvechter van de witte identiteit, en steeds meer aandacht krijgt in de media door de verkiezing van Donald Trump, die veel leden zien als een vertegenwoordiger van hun idealen.

Alt-right onderscheidt zich van de conservatieve beweging die de Republikeinse Partij al decennia domineert, maar is verre van een eensgezinde organisatie. Het ledenbestand is divers – iedereen van internettrollen en onruststokers tot wetenschappelijke racisten en neonazi’s hebben een thuis gevonden bij het alt-right, dat enerzijds trots is op z’n vulgariteit en politieke incorrectheid, en anderzijds intellectualisme voorop stelt. Op de korte termijn steunen deze mensen Trumps opvattingen over immigratie en de strijd tegen de radicale islam. Op de lange termijn willen ze binnen de VS een etnische staat stichten voor witte mensen.

Fotograaf Lexey Swall en redacteur Wilbert L. Cooper waren aanwezig bij het congres afgelopen zaterdag; een veilige ruimte voor witte nationalisten waar ze hardop de dingen kunnen zeggen die meestal alleen getypt worden op bepaalde fora en anonieme blogs, en elkaar zelfs konden begroeten met een Hitlergroet. Dit is wat sommige van de bezoekers – van bewegingsleider en NPI-oprichter Richard Spencer tot realityster Tila Tequila – te zeggen hadden:

Richard Spencer is de man die de term “alt-right” bedacht en de oprichter van de NPI. De volgende tekst is uit zijn speech bij het congres gehaald.

We moeten kiezen tussen twee opties: vechten of vluchten, meestrijden of sterven, weerstand bieden of buigen. Dat is op het moment de positie van de witte mens. Twee weken geleden zou ik misschien hebben gezegd dat de verkiezing van Donald Trump de druk zou verminderen op witte Amerikanen. Maar nu is het duidelijk dat deze verkiezing slechts de storm van haat en hysterie die tegen ons is gericht, nog erger maakt.

Als Europeanen staan we op unieke wijze in het middelpunt van de geschiedenis. We zijn, zoals [Friedrich] Hegel erkende, de belichaming van de wereldgeschiedenis. Niemand rouwt om de grove misdaden die tegen ons gepleegd zijn. Voor ons is het overheersen of sterven. Dit is een unieke last van de witte man; dat ons lot compleet in onze eigen handen ligt. En dat is passend omdat in ons, in het bloed dat door onze aderen stroomt, als kinderen van de zon, de potentie voor grootsheid schuilt. Dit is de grote strijd waarvoor we worden opgeroepen. We horen niet te leven in schaamte en zwakheid en ongenade. We horen niet te smeken om morele validatie van sommigen van de verachtelijkste schepsels die ooit deze planeet hebben bevolkt. We horen hen allemaal te overstijgen, omdat dat natuurlijk en normaal is voor ons. Voor ons, als Europeanen, is het alleen maar weer normaal als wij weer groots zijn. Heil Trump! Heil het volk! Heil de overwinning!

Al Stankard is een 29-jarige bezoeker van het congres, die uit het noordoosten van het land komt en online bekend staat als Harlem Venison.

Ik ben niet echt een witte nationalist. Maar ik zie de anti-racismebeweging wel als een dystopisch verschijnsel, dat ooit het voordeel van de twijfel gaf aan het idee van raciale verschillen en sindsdien is geëvolueerd in een beklemmend dogma dat altijd een zondebok nodig heeft. Die zondebok is de witte man en degenen die als racisten worden bestempeld. Ik geloof dat antiracisme niet alleen slecht is voor blanken, maar voor iedereen. Ik ben geen white supremacist. Ik zie mezelf ook niet als bijzonder intelligent, of als een WASP [de blanke Amerikaanse socio-culturele en politieke elite] of iets dergelijks. Op een bepaalde manier kan ik me meer identificeren met gekleurde mensen, maar ik denk wel dat er verschillen zijn in karaktertrekken tussen verschillende bevolkingen. Volgens mij is dit dogma dat we hebben dat we allemaal hetzelfde zijn slecht voor iedereen. Daarom hebben we ook dit ongelijke, cultureel beleid dat witte mensen straft, een dubbele moraal creëert, en daardoor een dystopie is geworden.

Deze Latijns-Amerikaanse alt-rightaanhanger uit Arizona wilde niet herkenbaar op de foto of zijn echte naam geven, omdat hij bang was dat hij aangevallen zou worden door andere Latino’s in zijn woonplaats vanwege zijn politieke overtuigingen.

Als je een dokter was en je de genetische verschillen tussen rassen zou ontkennen, zou je al snel ontslagen worden. Wist je dat het lichaam van een zwarte man 1 op de 5 keer automatisch een orgaan van een blanke man afstoot? Ze zijn genetisch gewoon niet compatibel. Je hebt ook verschillen in schoolprestaties. Ik deed het bijvoorbeeld heel slecht op school. Maar ik voel me niet minder dan witte mensen. Alles heeft zijn positieve en negatieve kanten. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat de witte Europeaan een kleiner brein heeft. Hoewel ze beter zijn in het ontwikkelen van technologie, presteren ze minder in contactsporten zoals boksen omdat ze veel te makkelijk een hersenschudding oplopen. Ik ben in sommige aspecten inferieur, maar in andere aspecten superieur.

Deze man is een sikh die bij het evenement werkte als een van de vrijwilligers van Richard Spencer. Hij vroeg ons om niet zijn gezicht te laten zien of zijn naam te vermelden.

Als iemand van een etnische minderheid in de alt-rightbeweging, ben ik van mening dat etno-nationalisme belangrijk is. Het is gunstig voor iedereen, ook voor degenen die moeten vertrekken of terug naar huis toe moeten als Amerikanen hun eigen etnische staat maken in de Verenigde Staten. Ik geloof dat Japan voor de Japanners is, India voor de Indiërs en Europa voor de Europeanen.

Meer dan de helft van India is niet zindelijk – er zijn geen sanitaire voorzieningen. Iedereen die afstudeert aan een prestigieuze universiteit in India gaat naar Amerika toe. In Punjab, waar ik geboren ben, vertrekt iedereen die een IQ van drie getallen heeft naar de westerse wereld. Ik vind het laf van de elite van deze landen dat ze naar een ontwikkeld land gaan in plaats van hun eigen land verder te ontwikkelen. India is er een stuk slechter aan toe door het braindrain-effect. Ik zie massa-immigratie als het imperialisme van de 21ste eeuw. De westerse wereld heeft alle andere landen van hun slimme mensen beroofd, waardoor ze hun eigen landen niet verder kunnen ontwikkelen. Het is tijd om terug naar huis te gaan.

Tila Tequila is 35 jaar oud, werd een aantal jaar geleden beroemd dankzij social netwerksites en realityprogramma’s, en is nu berucht vanwege haar nazisympathieën.

Ik voegde mij bij de alt-rightbeweging rond de tijd dat ik over Hitler begon na te denken, in 2013. Hitler deed niks verkeerd! Het is een verhaal met twee kanten. Ik zie zeker [een verband tussen de opkomst van Hitler en die van de alt-rightbeweging] omdat de alt-rightbeweging niet zo groot was geworden als mensen zich niet zo lang onderdrukt hadden gevoeld. Deze mensen waren dan niet zo drastisch en extreem geweest. De Duitsers waren blut en dat is de middenklasse van Amerika nu ook. Onze middenklasse is zelfs verdwenen. Ze hebben het gevoel dat niemand om ze geeft. Dit alt-right-gedoe zou niet zo groot zijn geworden als de situatie niet al zo erbarmelijk was.

De 31-jarige Matthew Tait is al sinds zijn achttiende een jeugdleider in de nationalistische politiek in Engeland.

Er is een verschil tussen alt-right vandaag de dag en wit nationalisme en nationaal-conservatisme in het verleden. Alt-right is jong en kijkt vooruit. De oude conservatieven en witte nationalisten verlangden altijd terug naar een tijd toen het beter was. Dus wanneer je naar bijeenkomsten ging, kwam je een hoop oude mensen tegen die het erover hadden hoeveel beter het was in de jaren vijftig. Dat is nu helemaal weg. Alt-right is een nieuwe generatie. Ik ben 31 en de gemiddelde leeftijd van de groep ligt hieronder. Deze mensen kijken niet terug naar de jaren vijftig of de jaren tachtig, maar kijken vooruit. We leven in 2016. We zijn niet geïnteresseerd in de klok terug te draaien. We hebben een andere kijk op de toekomst en we hebben besloten om niet de opties te accepteren die ons zijn voorgelegd. Dat zijn, zoals je ook in South Park ziet, een giant douche of een turd sandwich. Wij hebben ‘nee’ tegen beide gezegd en onze eigen visie op de toekomst gecreëerd.

Kevin McDonald is de oprichter van “Occidental Observer”, een extreemrechts blog dat vaak wordt beschuldigd van antisemitisme. Hij is 72 jaar oud.

We zijn allemaal enthousiast over Trump. We hopen dat tijdens zijn presidentschap in zekere mate witte identiteitspolitiek als normaler of legitiemer zal worden beschouwd. In zekere zin heeft Trump zijn succes te danken aan witte identiteitspolitiek. We zijn ook de enigen die hier echt over praten en het intellect en de sociale kennis hebben om dit te onderbouwen. Aan de andere kant zien we tekenen dat we onder druk worden gezet. De ADL [een Joodse ngo in de Verenigde Staten] heeft gezegd dat Pepe [the Frog] een haatsymbool is en Richard Spencer is net van Twitter verwijderd. Je ziet dus een conflict tussen degenen die alt-right willen negeren en terug in een doosje willen stoppen en degenen die er geïnteresseerd in zijn.

J.P. Sheehan is een 26-jarige man die uit een liberale familie komt. Hij is de voorzitter van de Republikeinse club van zijn universiteit, maar zijn opvattingen zijn extremer geworden. Dit was zijn eerste alt-rightevenement.

Voor mij is alt-right zoveel groter dan vlaggen zwaaiend patriottisme. Ik denk niet dat het de Republikeinse Partij zal vervangen, maar het gaat het zeker wel overschaduwen. Ik kan me voorstellen dat het alt-right vleugels krijgt en wegvliegt, terwijl de Republikeinse Partij bitter blijft klagen dat ze toch niet te dicht bij de zon wilden komen.

Wat alt-right hoort te doen is om een sfeer van normalisering te scheppen waarin Europese Amerikanen zich comfortabel voelen over wie ze zijn. Ik denk niet dat een pure etnische staat mogelijk is in Amerika, omdat het land zo verdomd groot is. Ik zou het prima vinden als tachtig procent van de bevolking blank is. We willen een etnische staat stichten omdat mono-etnische samenlevingen voor sociale cohesie zorgen. Etnische staten zijn gunstig voor alle rassen omdat mensen bij hun eigen soort willen zijn.

Voor de niet-blanken die de etnische staat in willen, ik denk niet dat er een compleet verbod komt. Er zou gewoon een strenge controle aan de grens zijn. Als er dan iemand staat die laat zien dat hij of zij zich goed kan aanpassen aan onze cultuur, dan mogen ze binnen komen.

Jared Taylor schreef al lang voor de opkomst van alt-right over “rassenrealisme”. Hij wordt door zijn rol als redacteur van het wit-nationalistische tijdschrift ‘American Renaissance’ gezien als de grootvader van de alt-rightbeweging.

De opvattingen van alt-right zullen aan terrein winnen omdat onze opvattingen gebaseerd zijn op een correcte interpretatie van de geschiedenis, moreel onberispelijk zijn, en huidige gebeurtenissen veel beter uitleggen dan de orthodoxen die denken dat we allemaal gelijkwaardig zijn. Dat is waarom als mensen eenmaal een dissident begrip van ras hebben gekregen, ze daar nooit meer vanaf stappen. Dat komt doordat de schellen van hun ogen zijn gevallen, en ze Amerikaanse raciale kwesties en de Amerikaanse samenleving begrijpen en een beter idee hebben over wat er in de wereld gebeurt. Tegelijkertijd biedt het hen een manier om vooruit te kijken naar een natie die hun waarden, ras en toekomst waarborgt. Dit is allemaal heel bemoedigend, vooral voor jonge blanken die zo lang zijn onderdrukt omdat ze worden bestempeld tot de boeman die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat.

De 23-jarige Lucas groeide op in de buurt van Washington DC en is betrokken bij de wit-nationalistische organisatie Identity Evropa.

Het grootste probleem waardoor ik me aangetrokken voelde tot alt-right is de zelfbeschikking van het witte volk en mensen van Europese afkomst. Dat is de essentie van alt-right. We variëren in het politieke spectrum van anarchisten tot fascisten, maar ras en blanke identiteit is de fundamentele kwestie. Onze identiteit wordt aangetast in de blanke landen in Noord-Amerika en Europa.

Toen ik Donald Trump zag winnen, vond ik dat geweldig. Maar wat er echt in zijn hoofd omgaat, daar kan men alleen maar naar gissen. Zijn woorden en acties komen niet uit een raciale visie. Hij ziet de dingen door een culturele, Amerikaanse, civiele, en nationalistische lens. Hij is niet alt-right omdat hij onze kernwaarden niet representeert. Stephen Bannon [voorheen CEO van Breitbart en nu een van de belangrijkste adviseurs van Trump] is ook niet alt-right. Maar hij staat in ieder geval open voor onze ideeën.

De man die op internet de naam Millennial Woes gebruikt, komt uit Edinburgh in Schotland. Hij is in de dertig en beheert een populair alt-right youtubekanaal. Hij gebruikt niet zijn echte naam, omdat hij denkt dat dit te gevaarlijk zou zijn.

Ik denk dat mensen over het algemeen willen omgaan met mensen van hetzelfde ras, omdat het minder stressvol is en minder verwarrend. Het idee dat multiculturalisme leidt tot een meer wereldse kijk op dingen… ik zie het gewoon niet voor me. Het idee dat zwarte en witte mensen samen kunnen leven zonder spanningen is absurd.

Daarom zie je zwarte mensen steeds meer lobbyen voor zwarte samenlevingen in Amerika en daar hebben ze groot gelijk in. Ik begrijp waarom ze het willen. Ik voel geen haat of afkeur voor zwarte mensen. Maar mijn voornaamste zorg is mijn eigen groep: westerse Europeanen.

Alle citaten in dit artikel komen uit interviews door Wilbert L. Cooper, behalve die van Richard Spencer, wiens tekst uit zijn speech op het congres is gehaald.