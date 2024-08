Sacrebleu! Franse wetenschappers kunnen nu stinkkaas in een dag maken

Hoorde ik nou iemand “sacrebleu” zeggen? Dat kan heel goed, want in Frankrijk is iets heftigs aan de hand.



In Frankrijk wonen een heleboel verschillende stinkende kaasjes die ook nog eens extreem lekker zijn. We hebben het natuurlijk over camembert, comté, livarot en roquefort. Je kent ze wel.

Het rijpingsproces van deze kazen duurt normaal nogal lang: van weken tot jaren. Een team van het Franse Nationale Instituut voor Agrarisch Onderzoek (INRA) heeft hier een oplossing voor gevonden, meldde The Telegraph vrijdag. Kaas-fundamentalisten vinden dat dit instituut er geen kaas van heeft gegeten.

Vorige week onthulde het team van INRA een nieuwe technologie met de naam ‘From’Innov’ (een combinatie van de Franse woorden voor kaas en innovatie) dat het rijpingsproces voor verschillende kazen zou versnellen. Volgens de onderzoekers worden kazen hierdoor goedkoper en gemakkelijker te produceren, maar blijven ze wel net zo lekker stinken en smaken. Het idee is om deze wonderkaasjes op de internationale markt te verkopen, omdat de vraag daar zo ontzettend groot is.

Dit nieuwe proces heeft twee belangrijke stappen: de productie van de kaas en het maken van die heerlijke stank. De kaas en de stank worden los van elkaar gemaakt en pas bij elkaar gevoegd als ze helemaal af zijn. Ook kunnen de wetenschappers allerlei probiotische stofjes toevoegen om de kaas compleet te maken.

Het team onder leiding van Romain Jeantet demonstreerde deze nieuwe techniek afgelopen zondag voor het eerst tijdens het jaarlijkse kaas-congres van de INRA. “Met dezelfde ingrediënten kunnen we op maandag een roomkaas, op dinsdag een camembert en op woensdag een harde kaas maken,” vertelde onderzoeker Gilles Garric aan The Independent. Incroyable! Garric zei ook tegen The Telegraph dat de INRA “in gesprek is met drie grote zuivelbedrijven.” Jeantet en Garric reageerden allebei niet op ons verzoek om verder commentaar.

Volgens critici is lab-kaas een bedreiging voor de essentie van het maken van kaas. Je kunt een eeuwenoud rijpingsproces niet zomaar versnellen. From’Innov zou een soort Frankenstein-kazen produceren.

“Dit is weer een stap in de richting van dood voedsel. De natuur moet gewoon zijn gang kunnen gaan,” zegt Véronique Richez-Lerouge van de Association Fromages de Terroirs, een groep die traditionele kazen beschermt, tegen The Independent. “Kaas leeft en moet gedurende een lange tijd rijpen, bij voorkeur met ongepasteuriseerde melk.” Richez-Lerouge reageerde niet op ons verzoek om commentaar.

Een andere tegenstander is chef Arnaud Daguin: “Het heeft geen zin om God te spelen en beter dan de natuur te willen zijn, als we nog geen tiende van het proces zelf begrijpen.” Daguin kon niet worden bereikt voor commentaar.

Laten we het met z’n allen gewoon gezellig houden. Een lab-kaasje hoeft zo gek nog niet te zijn, maar laten we er met z’n allen wel voor waken dat er nooit iets gaat komen als een kaas met bananensmaak.