Het verhaal van de helderziende miljonair die het coronavirus voorspelde

Het is niet verwonderlijk dat de Kardashians, die zo ongeveer overal een vinger in de melk te brokkelen hebben, ook hun licht laten schijnen over de huidige pandemie. “Kourtney stuurde dit zojuist in onze groepsapp,” tweette Kim Kardashian op 12 maart. Bij haar tweet zat een foto van het boek End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World, dat in 2008 verscheen. Sylvia Browne, de beroemde helderziende die het boek schreef, had het toen al over de komst van het coronavirus in 2020:

“In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely.”

Vrij vertaald in het Nederlands is dat:

“Rond 2020 zal een ernstige longontstekingachtige ziekte zich over de wereld verspreiden, de longen en de bronchiën aantasten en alle bekende behandelingen weerstaan. Bijna verbijsterender dan de ziekte zelf is het feit dat het ineens net zo snel verdwijnt als dat het er was, tien jaar later weer terugkomt en daarna volledig verdwijnt.”

Kims tweet zorgde ervoor dat enorm veel mensen het boek kochten en vijfsterrenrecensies achterlieten op Amazon – ten eerste omdat de voorspelling van Browne lijkt te kloppen en ten tweede omdat we op dit moment allemaal veel tijd overhebben.

Niet iedereen was blij dat helderziendheid bij de pandemie werd betrokken. Iemand antwoordde op Kims tweet: “Dit is onverantwoordelijk mevrouw.” Verantwoordelijkheid staat bij mij hoog in het vaandel, dus ik las End of Days. Dit is wat ik leerde over de apocalyps en Browne.

End of Days begint met de zin: “I’m tired of being scared, and I know you are too.” Blijkbaar was iedereen twaalf jaar geleden ook al doodsbang voor de moderne wereld. Hun onheilspellende gevoel moest beantwoord worden. Browne schreef dat er veel kwaad in de wereld was, waaronder slechte politici en dreunende krantenkoppen. Gelukkig voor haar maakte ze het niet echt meer mee dat nepnieuws wijdverspreid raakte en het nieuws non-stop doorging.

Browne overleed in 2013 als miljonair in San Jose in Californië. Ze schreef meer dan veertig boeken over helderziendheid en spiritualiteit, en kwam vaak op televisie en de radio om haar gave te bespreken. In 2008, het jaar dat End of Days uitkwam, rekende Browne 750 dollar (zo’n 700 euro) voor een paranormale sessie van 20 tot 30 minuten. Het gangbare tarief voor een sessie van een halfuur met een medium is zo’n 50 tot 150 dollar, dus Browne kreeg een extreem hoge vergoeding voor haar diensten.

Haar paranormale gaven zijn vaak in diskrediet gebracht. Veel van haar beweringen waren vals, waaronder ook tips over vermiste personen. En veel van de voorspellingen die ze in End of Days deed en die een specifieke houdbaarheidsdatum hadden, zijn niet uitgekomen. De rest was zo vaag of overduidelijk dat het juist schokkend was geweest als ze niet waren uitgekomen.

Browne beweerde bijvoorbeeld dat verkoudheid in 2010 niet meer zou bestaan – “tot ergernis van talloze farmaceutische bedrijven”. Ook zouden blind- en doofheid in 2020 tot het verleden behoren. Kanker, anorexia en boulimia zouden volgens haar worden genezen. Ze voorspelde dat bij mannen en vrouwen de onvruchtbaarheid zou toenemen, omdat het “einde der dagen” naderde en minder geesten er daardoor voor kozen om te reïncarneren. En natuurlijk voorspelde ze ook dat de wereld binnenkort ten onder zal gaan door de opwarming van de aarde.

Er is één universele waarheid in het werk van Browne te vinden, die in End of Days ook uitvoerig wordt besproken: zolang er mensen op de planeet zijn, zullen ze de apocalyps voorspellen.

Dit zijn een paar van de voorbeelden uit het verleden die ze in het boek aanhaalt: astrologen voorspelden dat een enorme, wereldwijde overstroming de wereld in 1524 zou vernietigen. De wederkomst van Christus werd op 28 april 1583 om 12 uur ’s middags vastgesteld. Op 13 oktober 1736 hadden veel mensen zich voorbereid op een andere wereldwijde overstroming, die door William Whitson, een Britse theoloog en wiskundige, was voorspeld. En volgens seismoloog en meteoroloog Albert Porta zou op 17 december 1919 een specifieke stand van zes planeten zo’n zware magnetische stroom veroorzaken dat de zon zou exploderen en de aarde zou inkapselen. En voor het jaar 2000 had iedereen het natuurlijk over de millenniumbug.

Het is een compleet menselijke reactie om in een snel veranderende en angstaanjagende wereld te willen weten wat er met ons zal gebeuren. We weten zeker dat iedereen van ons zal sterven, maar we weten niet hoe. We construeren verhalen over ons leven die betekenis en momentum geven. We verwachten dat eindes netjes worden afgerond, zelfs als dat ervoor zorgt dat alles daarna nog vager, verwarrender of teleurstellender is. “Het is een onmiskenbaar onderdeel van de menselijke aard dat we ons op de een of andere manier veiliger voelen als we het einde van het verhaal kennen, vooral als het ons verhaal is,” schreef Browne.

De beroemde helderziende voorspelde in een aflevering van Larry King Live in 2003 dat ze op 88-jarige leeftijd zou sterven. Ze stierf in 2013, toen ze 77 was. Het is wel duidelijk dus dat de geloofwaardigheid van Browne in twijfel te trekken is. Al rest dan de vraag: wat moeten we aan met haar voorspelling over een longontstekingachtige pandemie in 2020? Het eerste deel daarvan is in ieder geval werkelijkheid geworden. Maar als je je hele leven onnoembaar veel dingen voorspelt, waarvan er minstens zoveel niet uitkwamen en er nu één (half) uitkomt, is dat dan wel een voorspelling te noemen? Wij nemen het in ieder geval met een korreltje zout.

