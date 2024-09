De woeste foto’s die Henk Schiffmacher maakte in de jaren zeventig en tachtig

Henk Schiffmacher (die we eerder deze week nog spraken voor het VICE Interview) is vooral bekend als tattoo-koning en bezitter van een woest uiterlijk, maar Henk is daarnaast ook jaren fotograaf geweest. Tussen 1970 en 1985 reisde hij de wereld rond om foto’s te maken voor Nieuwe Revu. Behalve de foto’s die in het tijdschrift belandden, is het meeste van zijn werk nooit afgedrukt.

Toen zijn dochter Texas Schiffmacher op een doos met stapels vergeten dia’s stuitte, was dat nogal een verrassing. De foto’s waren namelijk nogal fraai. Ze begon wat foto’s op Instagram te posten en uiteindelijk bleek het geheel meer dan de moeite waard om er in samenwerking met Top Notch en Gup een boek van te maken.

Deze vrijdag wordt het boek tijdens een expo gepresenteerd, hieronder alvast een selectie.