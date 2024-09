Henkie T diste Kevin al toen ze samen voetbalden

Wat veel mensen misschien niet weten is dat Henkie T van SBMG een behoorlijk balletje kan trappen. Hij speelde in Rotterdam bij Excelsior. Toen hij instroomde bij de jeugd van de Kralingers kwam hij in het team bij Kevin, de slowflowanimal. Nu, jaren later, hebben zij allebei voor rap gekozen. Maar ze denken nog graag terug aan de tijd dat ze samen voetbalden, of zoals Henkie rapt in Langs Je Rij: ‘ben aan sinds Exca D1, vraag aan Kev’. We spraken Henkie T over zijn voormalige voetbalcarrière.

Noisey: Hey! Dus jouw eerste tracks zijn ontstaan in de kleedkamer?

Henkie Taylor: Ja man, ik speelde met Kev’ in een elftal. Ik ken hem al laaaaang. Was heel hard, hij kan ook goed voetballen. Maar ik weet nog dat we een keer in een busje naar een uitwedstrijd elkaar probeerden te dissen, dus daar begon ik al wel met rappen ja. Wel funny dat we allebei uiteindelijk rapper zijn geworden.

Hoe kom je als jongen uit Kraaiennest bij Excelsior terecht?

Ik ben daar begonnen toen ik twaalf was en heb daar iets van twee jaar gezeten. Mijn oom was mijn zaakwaarnemer en bracht me naar een testwedstrijd. Ik werd uitgekozen. Het grappige is dat ik twee dagen ervoor ook op proef was geweest bij Feyenoord, maar daar werd ik niet aangenomen.

Wat voor soort voetballer was je?

Het liefst speelde ik rechtsbuiten, maar soms ook op links. Euh… Eigenlijk speelde ik het liefst overal in de voorhoede. En eigenlijk kon ik op het middenveld ook wel uit de voeten. Ik moest het wel van mijn techniek hebben. Ik was een technische speler.

Chivv, die bij het gesprek zit, verlaat lachend de kamer op het moment dat Henkie dit zeg. Henkie roept hem na:

Ey, wat moet ik deze jongen dan zeggen?! Is toch zo!

Chivv klinkt niet echt overtuigd.

Jawel man, hij weet van mij. Hij kan niet eens zonder mij spelen. Maar goed… ik ben wel technisch begaafd.

Met wie zou je jezelf vergelijken?

Poeh, laat me kijken man. Nu in de game bedoel je? Ik had wel een type als Neymar kunnen zijn als ik echt m’n best had gedaan en door was blijven gaan met voetballen.

Je deed niet je best genoeg, is dat waarom je niet verder bent gekomen?

Op een gegeven moment raakte ik zwaar gedemotiveerd. Het jaar dat ik weg moest bij Excelsior heeft me echt mentaal gepakt. Aan het einde van het seizoen wist ik al dat het moeilijk ging worden, en dat ze me zouden laten gaan. De trainer zag het ook niet echt in me. Dus ik wist al dat ik terug moest naar amateurvoetbal, en dat is zo anders. Veel meer fysiek en trager. Ik kwam terecht bij Zeeburgia, wel een talentenclub, maar voor mij een beetje te veel vriendjespolitiek. Toen ben ik naar DWS gegaan in Sloterdijk.

En toen ben je gestopt?

Ja, het was te ver voor mij. Ik woonde in Kraaiennest, maar moest naar West dus liep ik op school met m’n schooltas én m’n sporttas. Kwam ik ’s avonds om 12 uur pas thuis na training als veertienjarige jongen. Die dingen hebben mij een beetje weggejaagd. Nu speel ik wel elke week zaalvoetbal, maar dat is voor de fun.

Vind je het jammer dat het niet is gelukt?

Ik vind het zeker jammer. Ik zie elke week jongens spelen en doorbreken die ik ken, en waar ik nog tegen heb gespeeld. In de jeugd heb ik tegen Jetro Willems gevoetbald bijvoorbeeld, en toen ik dus die stage liep bij Feyenoord was ik met Terence Kongolo. Die was daar toen al die hele man. Boëtius ook, maar ik denk niet dat hij zich dat nog herinnert. Ik heb niet echt veel contact meer met ze. Ik app ze niet ofzo, maar als ik ze zie dan maken we altijd wel een babbeltje.

Welke rapper is volgens jou de beste voetballer?

Poeh, ik weet niet man. Die jongens van Broederliefde zijn wel écht goed. En Kev’ natuurlijk.



En andersom? Welke voetballer is de beste rapper?

Ik ken er niet echt veel. Jammer dat ik al zo lang niets meer heb gehoord van Drenthe eigenlijk. Hij kon best wel spitten hoor, voor iemand die net begonnen was. Priester was ook hard hoor. Oja, trouwens. Quincy Promes! Hij kan rappen hoor. Freestylen, alles. Quinna. Ik ben cool met hem. Er is sowieso veel love tussen voetballers en rappers.

Beeld via Instagram