Henry Hudson maakt betoverende schilderijen van klei

De exotische landschappen in Sun City Tanning lijken op een tropsiche jungle zoals we die als kind voorstelden. Maar in plaats van de Play-Doh die een kind misschien zou gebruiken om die fantasie om te zetten in een knoeierig kunstwerkje, gebruikt de Britse kunstenaar Henry Hudson de kleisoort plasticine om er acht prachtige psychedelische schilderijen van te maken. Zijn kleischilderijen zijn nu te zien in de S|2 Gallery in New York.

Met het kneedbare materiaal krijgen de kunstwerken een prachtig 3D-effect, waardoor je als kijker als het ware wordt uitgenodigd om in de schilderijen te stappen. Plasticine is een klei die zeer lang kneedbaar blijft, en om die reden veel gebruikt wordt in stop-motion animatie. Dat het ook zeer geschikt blijkt voor schilderijen bewijst Hudson, die al zijn hele carrière met plasticine werkt en het inmiddels zijn handelsmerk kan noemen.

04:00 – 06:00, Henry Hudson, 2016

“Kunstenaars moeten nieuwsgierige mensen zijn,” vertelt Hudson aan The Creators Project. “Als ze iets oppikken, vooral in de studio, moeten ze het duwen, onderzoeken, verbranden, slaan, verscheuren, gladstrijken, pletten en op z’n kop zetten tot er een hartstochtelijk relatie ontstaat tussen de kunstenaar en zijn materiaal. Ik zit ook nog steeds in zo’n relatie met plasticine. Ik zal er waarschijnlijk wel nooit van scheiden.”

Henry Hudson in zijn Londense studio met kunstwerken van de Sotheby S|2 tentoonstelling

Close-up van 04:00 – 06:00, Henry Hudson, 2016

14:00 – 16:00, Henry Hudson, 2016

Sun City Tanning is te zien in de tentoonstelling S|2 Gallery in New York tot en met 14 oktober 2016. Bekijk meer van het werk van Henry Hudson hier.