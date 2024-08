Henry Saiz reisde wereld rond en kwam terug met dit mooie popliedje

Had ik maar 73.000 euro. Dan had ik een hypotheek op een mooi appartement genomen, een lieve hond genaamd Hannes onderdak gegeven (rasvoorkeur: Friese Stabij) en misschien per ongeluk wat geïnvesteerd in een ongure cryptocurrency.



Saai hè?



Ik ben dan ook maar een simpele ziel. Ik ben materialistisch, houd van zekerheid en de enige liefde die ik nodig heb is van die van Hannes. Nee, neem dan Henry Saiz, de Spaanse electronica-artiest die je wellicht kent van zijn intergalactische houseliedjes. Hij opende een tijd terug een Kickstarter om zijn nieuwe album te financieren en had opeens 73.000 euro op zijn bankrekening. Daarmee reisde hij vervolgens alles behalve zelfzuchtig de wereld rond, ontmoette een hoop inspirerende mensen, nam wat muziek op en kwam terug met een plaat. Daarvan hebben wij de eerste single in première, namelijk The Golden Cage. Nooit eerder maakte hij iets dat zo pop klinkt, en, naja, luister er hieronder zelf eens naar.



https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/365830466%3Fsecret_token%3Ds-pzvcW&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true