Hier is alles wat we weten over Kendrick Lamars verrassingsalbum ‘Untitled Unmastered’

Er is ondertussen bijna een jaar voorbij sinds Kendrick Lamar To Pimp a Butterfly – Noiseys favoriete album van 2015 – uitbracht. Gezien de reacties op dat album was het geen probleem geweest voor Kendrick om even achterover te leunen en in alle rust na te denken over zijn volgende stap. Maar goed, Lamar is een speciaal geval.

In de twaalf voorbije maanden sinds de release van To Pimp a Butterfly is Lamar niet van het stuur geweken. Van de muziekvideo’s voor dat album tot zijn Kunta Groove Sessions – waar hij zijn album live speelde met een band – tot optredens bij Jimmy Fallon en tijdens de Grammy’s: Kendrick blijft het universum rond TPaB onafgebroken uitbreiden. Ook gaf hij hints dat er weer nieuw werk aan zat te komen, vaak door nog onuitgebracht materiaal live te spelen. Het idee dat we een artiest aan het werk zien die op zijn creatieve hoogtepunt zit, is niet ondenkbaar.

Het enge is: Lamar is nog niet eens op dat climaxpunt. Hij blijft evolueren en vooruitgaan na elke nieuwe release. Vorige vrijdag kwam hij uit het niets op de proppen met Untitled Unmastered, een 34-minuten durende EP met 8 nummers die van free-jazz langs soul en funk naar hiphop gaat. Het gaat even duren om dit album weer te verteren, en het label moet zelfs de volledige credits nog vrijgeven, maar hier is alvast alles wat we tot nu toe weten.

De nummers zijn geschreven tijdens het opnameproces van To Pimp a Butterfly

To Pimp A Butterfly duurde zo’n drie jaar om op te nemen, er waren studio’s bij betrokken in New York, Washington en Los Angeles, en zelfs een opnamecabine in de tourbus van Lamar. Tegen de tijd dat de opnames voor het album klaar waren zei TPaB-medewerker Derek Ali tegen soundonsound dat de rapper tussen de “zestig en de tachtig tracks” had opgenomen. Eerst leek het alsof Lamar van plan was om ze nooit uit te brengen en ze in plaats daarvan live te brengen, zoals met Untitled 03 bij Jimmy Fallon en Untitled 08 bij de populaire politieke nieuwsshow Colbert Report. Eerder dit jaar zei hij al tegen 2DopeBoyz dat hij een “kamer vol materiaal van TPaB had waar hij verliefd op was, maar dat de goedkeuring voor de samples, of gewoon een deadline de nummers van het album hadden afgehouden.” Ook zei hij: “Maar ik denk dat er zo’n tien nummers zijn waar ik echt van hou die ik wel ga spelen en live ga brengen.”

Omdat er in de titels op Untitled Unmastered specifieke data staan, lijkt het dat de nieuwe nummers een overblijfsel zijn van een enorme sessie voor To Pimp a Butterfly.

[Update: Kendrick heeft bevestigd dat het inderdaad om demo’s gaat van To Pimp A Butterfly].

Het album stond al gepland, maar basketballer LeBron is de veroorzaker van de release

Shit about to get nasty real soon… I told y’all I got y’all in 2016 #TDE A photo posted by gwadpot (@dangerookipawaa) on Feb 29, 2016 at 3:15pm PST

Vorige week deelde Top Dawg Entertainment CEO Anthony ‘Top Dawg’ Tiffith een foto met de geplande releases van het label, en kondigde hij aan dat ze de komende dagen een nieuw project zouden uitbrengen. Uit de foto kan je afleiden dat het label aan het langverwachte debuutalbum van Isaiah Rashad werkte, het langverwachte vervolg op Schoolboy Q’s Oxymoron, en nieuwe albums van Jay Rock, SZA en Ab-Soul. Naast al die releases was er eentje je die er nogal uitsprong. In het midden van het schrijfbord stond namelijk ‘KDOT??? (GET TOP ON THE PHONE)’.



Na Kendricks optreden bij de Grammy’s had basketballer James LeBron naar de CEO getweet of hij heel misschien het titelloze nummer dat Kendrick gespeeld had kon uitbrengen, en deze foto was een soort antwoord op die vraag. Kunnen we LeBron bedanken voor het uitbrengen van het album? Reken maar van yes. Top Dawg postte gisteren een video op Instagram waarin hij LeBron James benoemt tot de man met de sleutel tot het nieuwe album van Kendrick.

Er staan features op van onder andere Thundercat, Cee Lo Green en Jay Rock

Bij het lezen van de credits zou je denken dat er geen gastbijdrages op staan, maar in de diepe krochten van het album hoor je wel degelijk een aantal artiesten voorbij komen. Thundercat, die op To Pimp A Butterfly de groovende baspartijen leverde, is ook weer te horen op Untiteld 5, net als de producers/muzikanten Terrace Martin (toetsen, saxofoon), Sounwave (drums) en TDE’s Jay Rock en Punch. Op Untiteld 06 hoor je Cee-Lo Green, en Anna Wise hoor je op Untitled 03.

De vijfjarige zoon van Swizz Beats en Alicia Keys “heeft ook een track gemaakt”

A video posted by therealswizzz (@therealswizzz) on Mar 3, 2016 at 9:20pm PST



Swizz Beats en Alicia Keys hebben samen een vijfjarige zoon. Zijn naam is Egypt, en hij is waarschijnlijk beter in het zijn van een vijfjarige dan dat jij het was. Want terwijl de meeste kleintjes blij zijn met snotjes aan de zijkant van de bank te smeren en tekenfilms kijken, knalt Egypt al in de schoenen van zijn vader en zet hij daarmee zijn eerste stapjes in de wereld van muziekproductie. Zo hielp hij mee aan de beat voor Untitled 07 op de nieuwe plaat van Kendrick. Noem het vriendjespolitiek, noem het talent, of doe maar beide. Het is gewoon een feit dat het jonge kereltje toegang heeft tot sommige van de beste keyboardgeluiden die de mens ooit heeft gehoord en dat hij mogelijks de meest vette vijfjarige is die momenteel op de aardbol rondloopt. Toegeven: het was niet allemaal dankzij Egypt; veteraan van de hitjes, Cardo, werkte ook mee op Untitled 07.

Diss #1: is Kendrick uit op Jay Electronica?

Het is ondertussen duidelijk dat Kendrick het hart uit de borstkas van je favoriete rapper haalt met één snelle lik. Hij deed het op Control, hij deed het al tijdens zijn oorlogje met Drake, en het blijkt dat hij het opnieuw doet op Unreleased Unmastered, waar op z’n minst een paar dissen staan die onmiddellijk opvallen.



De eerste is een potentiële diss naar Jay Electronica. Enkele weken geleden bracht Electronica het nummer #TBE The Curse of Mayweather uit. Op dat nummer zegt Electronica dat hij ‘Elf grammy-nominaties heeft, jullie zijn niet gelijk/ man, fuck die blanken. Mijn grootmoeder stierf op haar 82ste terwijl ze de vloer aan het schrobben was/ En nigga’s lopen nog steeds te smeken voor awards’, wat veel mensen als een diss naar Kendrick Lamar zagen, omdat het naar de Grammy-nominaties van de rapper uit Compton verwees. Dit werd opgevolgd door de volgende tweet, gericht naar de manager van Kendrick en president bij TDE, Dave Free.

@miyatola @ElliottWilson watch your mouth stay off the swine and get knowledge of self. your mans wack. dont make me crumble your whole shit — سيف الله (@JayElectronica) February 15, 2016

Op het enige nummer dat niet volledig blijkt te zijn opgenomen tijdens de To Pimp a Butterfly-sessies, lijkt Lamar weer uit te halen naar Electronica, op Untitled 07 (2014-2016-), Daarop zegt hij: ‘Ik kan geen carrière afmaken die nooit is begonnen.’ Gezien het feit dat Electronica nog steeds zijn langverwachte debuutalbum niet heeft uitgebracht, lijkt het idee dat Lamar refereert aan de levenloze en bijna onbestaande carrière van de rapper heel aannemelijk. Ongeacht of de tekst nu aan Electronica is gericht of niet, hij is zeker voor iemand bedoelt – wat duidelijk werd toen Punch van TDE de tekst van Untitled 07 nog eens tweette met het onderschrift ‘Laatste waarschuwing. Serieus’.

Diss #2: Doet Kendrick expres Drake’s flow na op Untitled 02?

Drake heeft er een handje van om zijn stem te verheffen naar een zacht gilletje als hij stoer wil overkomen. Dat doet hij met zulke regelmaat dat na If You’re Reading This It’s Too Late in 2015 zijn manier van rappen het niveau bereikte waarop mensen hem zijn gaan parodiëren. Het lijkt erop dat ook Kendrick zijn stokpaardje heeft ontdekt en besloot hem na te doen op Untiteld 02, maar dan wel zo subtiel dat je het niet meteen doorhebt.

De verwijzing begint op minuut 3:36, wanneer Kendricks’ stem de cadans van Drake overneemt. Is er een betere manier om jezelf als beste te profileren dan de flow mimic-meester zelf te overtreffen? Volgens de datum in de songtitel, Untitled 02 (6.23.2014), is het nummer van voor de release van If You’re Reading This It’s Too Late, maar Kendricks track is wel van na de release van 6 God en Worst Behaviour. Het is bekend dat de twee een beef-verleden hebben, mogelijk is dit een volgende hoofdstuk.