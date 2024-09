Foto’s van rellende jongeren in Parijs op de Dag van de Arbeid

Een week voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen staken boze jongeren in Parijs een symbolische middelvinger op naar Le Pen, Macron, en de politiek in het algemeen.

Een mars van tienduizenden vakbondsleden en andere protestgroepen (pro-Palestina, PKK-supporters, vluchtelingen) in Parijs werd voorafgegaan door een ‘zwart blok’ van een paar duizend anarchisten en antifascisten, ook wel de “onbestuurbare generatie” genoemd.

De jongeren zijn boos omdat ze bij de verkiezingen slechts keuze hebben uit de centrum-rechtse oud-bankier Macron en de extreem-rechtse Marine Le Pen van het Front National, een partij met een geschiedenis van antisemitisme en islamhaat. De “onbestuurbaren” verwerpen deze verkiezingsstrijd totaal.

Na een jaar vol botsingen tussen betogers en de politie over een controversiële arbeidswet, buitensporig politiegeweld en langdurende noodtoestand, duurde het niet lang voor deze mars escaleerde in een van de ergste rellen in jaren. De politie schoot met traangas en rubberkogels, waarop de protestanten reageerden met molotovcocktails, peroxidebommen, stenen en vuurwerk. 128 protestanten raakten gewond, net als een aantal politieagenten. Een agent liep zware brandwonden op door een molotovcocktail. Na een paar uur was het weer klaar, maar deze Dag van de Arbeid 2017 toont hoe boos Franse jongeren zijn op de politiek.

