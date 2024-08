Herinner jezelf via de nieuwe video van Luie Louis nog even aan het belang van zelfkennis

Nooit de wc-pot uitkuisen, ongestoord Facetimen tijdens de première van Black Panther en de laatste centiliters melk van je huisgenoot schaamteloos over je Chocopops gieten. Je bent een schurk maar voel je niet té slecht; iedereen heeft wel slechte gewoontes. Daar heeft Louis Wouters ofte Luie Louis het echter helemaal niet over in zijn nieuwe clip Slechte Gewoontes. Het gaat hier over de serieuzere dingen des levens, vrienden. Op een niveau van dagelijks op je eentje high worden ‘omdat je daar kalm van wordt’ en telkens voor de verkeerde mannen en / of vrouwen kiezen. Louis verhaalt met alle plezier (en een beetje gezonde terughoudendheid) hoe ze hem tot midden in de nacht achtervolgen, om dan voor de veiligheid toch maar weg te lopen van zijn problemen. De Luie Live band ziet er gelukkig geen erg in en blijft als een ongezien efficiënte velcrosticker aan hem plakken.

Het geheel oogt naast lekker chaotisch ook behoorlijk funky, ongetwijfeld dankzij de regie van Casper de Geus. Funky is ook de nieuwe en verbeterde begeleiding onder het nummer; de Luie Liveband komt speciaal voor de video helemaal tot zijn recht.

Jonge Antwerpenaar Louis weet een fascinerende nonchalance uit te stralen die getuigt van levenservaring en savoir-faire. Hij heeft de rapgame gevonden en zit er ontegensprekelijk goed.

Slechte Gewoontes is een herwerking van het origineel op Louis’ recente debuutplaat – Love Life Louis – waarop veertien songs staan, voorzien van features met onder meer het Brusselse Blu Samu en Zwangere Guy. Check de video hieronder.