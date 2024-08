Herinneringen aan een zorgeloze puberteit vastgelegd door Lisa Lapierre

Lisa Lapierre is amper veertien jaar oud wanneer ze de eerste beelden van haar reeks BLËM schiet in Reims, haar stad van oorsprong. Onder de indruk van de lokale skaters eist ze haar plek in het wereldje op met haar Compact Olympus. Ze is dan ook handiger met een fototoestel dan op een skateboard.

In 2016 herontdekt Lisa toevallig de tweeduizend beelden die ze toen schoot en neemt ze allemaal opnieuw door. De foto’s vormen de herinneringen van haar jeugd. Het zijn ruwe beelden die de spontaniteit vatten die ze ook vandaag nog opzoekt. “Er zit geen filter op”, zegt ze. “Niet op de manier dat de foto’s genomen zijn en ook niet op hoe de jongens reageerden.”

Videos by VICE

Als tiener al zocht Lisa de intimiteit op en legde ze de zuiverheid vast van de momenten die ze doorbracht met een groep puberale skaters. Elf jaar later maakt ze een selectie van de beste beelden. “Ik keek naar sommige foto’s en begreep niet waarom ik ze had gemaakt. Tot ik ze van dichterbij bekeek en dat ene detail zag.” Die details verraden een fascinatie voor de huid. Voor het jonge vel dat zich herstelt na jeugdpuistjes of snijwonden.

Meer van Lisa vind je op haar Instagram, website of bij NewComers. Ontmoet Lisa op 21 april in de Thalie Art Foundation voor de uitgave van haar boek Touched by the light.



Bekijk meer VICE fotoreeksen van Belgische fotografen. Ben je of ken je zelf een getalenteerde fotograaf? Stuur ons dan een mailtje: beinfo@vice.com



Volg VICE België razendsnel op Instagram, Twitter en Facebook.