De heroïnegebruikers die van de Taliban op wrede wijze moeten afkicken

Nadat de Taliban eerder hadden verklaard dat ze de enorme Afghaanse opiumproductie aan banden wilden leggen, hebben ze nu hun pijlen gericht op de vele arme, verslaafde drugsgebruikers in het land.

De Talibanstrijders gingen onlangs gewapend met zwepen en geweren naar een van de beruchtste plekken waar de drugsgebruikers van Kabul samenklonteren: onder een brug in het stadsdeel Guzargah. Daar arresteerden ze 150 mensen, van wie velen dakloos zijn en verslaafd aan de heroïne en methamfetamine die in het land worden geproduceerd.

Spullen die tevoorschijn kwamen uit de zakken van de opgepakte drugsgebruikers. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

De Taliban-operatie werd vastgelegd door journalisten van Associated Press. “Dit zijn onze landgenoten en vanbinnen zijn het goede mensen,” zei een Talibanstrijder over de drugsgebruikers. “Als God het wil, zullen de mensen in het ziekenhuis goed met hen omgaan en hen genezen.”

Voordat de opgepakte mensen naar het Avicenna-ziekenhuis werden gebracht, het grootste afkickcentrum van de stad, werden hun bezittingen in een vuur gegooid en verbrand. Eenmaal in het ziekenhuis werden de nieuwkomers uitgekleed, gewassen en werd hun hoofd kaalgeschoren.

Na aankomst in het Avicenna-ziekenhuis moesten de opgepakte mensen douchen. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

De drugsgebruikers wachten totdat ze kaalgeschoren worden. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

Foto: AP Photo/Felipe Dana.

De drugsgebruikers wachten totdat ze naar hun kamer op de afkickafdeling worden gebracht. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

“Dit is nog maar het begin,” zegt Qari Ghafoor, die aan het hoofd van de operatie stond. “Straks gaan we achter de [opium]boeren aan. We zullen hen straffen volgens de wetten van sharia.”

Hulpverleners ter plekke schatten dat er zo’n 100.000 tot 150.000 heroïnegebruikers in Kabul zijn, van wie velen ook verslaafd zijn aan het roken en injecteren van methamfetamine, een drug die nu lokaal wordt gemaakt van de bergstruik ephedra en net als heroïne over de hele wereld wordt geëxporteerd.

Het ziekenhuis, de voormalige Amerikaanse militaire basis Camp Phoenix, opende zijn deuren in 2016 en heeft een behandelingsprogramma van 45 dagen voor maximaal 1000 patiënten. Maar de medische opioïden die worden gebruikt om mensen van de heroïne af te helpen, zoals buprenorfine en methadon, zijn niet meer op voorraad en het personeel is al sinds juli niet meer betaald.

De drugsgebruikers worden gedwongen om in een rij naar de afkickafdeling te lopen. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

Als de drugsgebruikers bij de afkickafdeling zijn aangekomen, moeten ze een medische controle ondergaan. Foto: AP Photo/Felipe Dana.

Mat Southwell, een Britse technisch adviseur voor ngo’s die werken met Afghaanse drugsverslaafden, bezocht het Avicenna-ziekenhuis in 2018, toen de vorige regering nog aan de macht was. “In wezen zijn deze mensen gewoon ontvoerd en worden ze nu voor drie maanden opgesloten. Ze zullen vrijwel geen medische behandelingen krijgen en men zal lak hebben aan hun behoeften. Als ze weer op straat staan, zullen ze gewoon weer drugs gaan gebruiken.”

“Het is een wrede plek, omringd door gewapende bewakers. Het lijkt ergens wel op een concentratiekamp, omdat ze er de hoofden van mensen kaalscheren en hen pyjama’s laten dragen. Toen ik er was, sprak ik met een soldaat uit het Afghaanse leger die was opgepakt omdat hij drugs had gekocht. Hij was bang dat hij gestraft zou worden voor desertie.”

Southwell zegt dat de Talibanstrijders, in een poging het drugsaanbod te verminderen, de strijd zijn aangegaan met de kartels en de drugshaarden in de stad proberen schoon te vegen. Hij voegt eraan toe dat de Taliban in drie steden, waaronder Kabul, nog steeds methadonprogramma’s toestaan –zodat drugsgebruikers heroïnevervangende middelen van artsen kunnen krijgen. Southwell heeft goede hoop dat de drugsgebruikers in Afghanistan daadwerkelijk door de Taliban geholpen kunnen worden. “We moeten met de Taliban praten over de beste manier om met drugs om te gaan. Willen zij bekendstaan om het vervolgen van mensen aan de rand van de samenleving, of willen ze een regering worden die haar kwetsbaarste burgers goede behandelingen voor hun drugsverslaving biedt?

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK.

