In de kelder van het Belgische amateurvoetbal maakt de jongste groep ultras van Europa de sfeer. Bij Lanaken VV heeft een groepje jongens van 11 tot 16 jaar een eigen tribune, waarop ze elke thuiswedstrijd 90 minuten lang chaos creëren om hun team te steunen. We gingen naar Lanaken, om een avondwedstrijd met de groep te beleven. De podcast is hieronder te luisteren op Spotify: