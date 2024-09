Niemand van haar leeftijd, zowel jongens als meisjes, kon zo goed klimmen op zo’n hoog niveau. Wij brachten een dagje met haar door op haar trainingslocatie in New York en spraken over de sport, haar ambities en hoe de sport door meisjes kan worden gedomineerd.

—

Videos by VICE

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.