Het ABC van de Brusselse hiphop

In onze nieuwe documentaire Noisey Brussel volgen we onder anderen STIKSTOF, een Nederlandstalige rapgroep en vaandeldrager binnen de hiphopscene van onze hoofdstad. We vroegen de mannen een gids voor ons te maken over de slang van hun scene. Lees hier meer over Noisey Brussel en bekijk ook meteen de documentaire.

Het heeft heel wat jaren geduurd, maar de Brusselse hiphopscene is langzaam uitgegroeid tot een klein fenomeen in ons dierbaar België. Ondertussen laten Franstalige rappers als Damso en Hamza hun muziek zelfs horen in Frankrijk en omstreken, en maakt de Nederlandstalige rapgroep STIKSTOF ook herrie door heel het land.

Videos by VICE

Voor Nederlanders die geïnteresseerd zijn in deze scene is er op veel vlakken nog een flinke taalbarrière, en om iedereen helemaal mee te krijgen met de Brusselse rap, vroegen we STIKSTOF ons een spoedcursus Brussels te geven. Het is een apart taaltje – sowieso hebben wij al een resem aan verschillende dialecten, maar de melange van Frans en Nederlands in onze hoofdstad geeft er nog eens een extra dimensie aan. Hieronder een selectie die je best (of best niet) bij je volgende bezoek kan gebruiken.

À l’aise: Dit betekent gewoon ‘chill’ of ‘oké’. Je kan het gebruiken als iemand je meevraagt naar het café, maar ook als iemand te veel heeft gezopen en rustiger aan moet doen.

BXL: De afkorting van Brussel, onze hometown. Hier is het voor ons allemaal begonnen. Brussel is voor ons de basis van alles en voor ons beter dan al het andere.

Cluut: ‘Cluut’ komt van kloot en betekent dan ook gewoon ‘teelbal’. Je kan het gebruiken als scheldwoord: gij zijt nen cluut. En als je strontzat bent, kan je zeggen dat je een stuk in je cluten hebt. Het is ook de naam van een Brusselse BMX-crew.

Dawa: Als je op een feestje komt en er is echt belachelijk veel volk, dan is het daar ‘dawa’. Dit woord betekent druk of rommelig. Ook wanneer je door de stad rijdt en het verkeer zit vast, is het weer eens dawa.

Enfoiré: ‘Enfoiré’ is Frans voor ‘eikel’ of ‘lul’. Als iemand op straat je een cluut heeft genoemd, kan je vanaf nu antwoorden dat hij een enfoiré is. Al kan het goed zijn dat je daarna klappen zal krijgen.

Fafoul: Een ‘fafoul’ is een halve gare of een gestoord iemand. Er lopen er daar wel een paar van rond in Brussel. Je kan ook het kortere ‘fou’ gebruiken, wat ‘gek’ betekent.

Klet: ‘Klet’ betekent simpelweg stommerik. Het is een vriendelijk scheldwoord, iets wat je vooral tegen je vrienden gebruikt. Niet te verwarren met het Brusselse woord ‘ket’, wat gewoon ‘kerel’ betekent.

Mec: Een ander woord voor ‘kerel’ is ‘mec’. ‘Ket’ is vooral iets voor Nederlandstalige Brusselaars. Een Franstalige zal eerder mec zeggen. Mec is iets universeler.

Putain: Dit betekent letterlijk ‘hoer’, maar in Brussel gebruiken we het als scheldwoord zoals kut of godverdomme. Als je net je joint in het water op Saint-Cathérine hebt laten vallen, roep je hard putain.

Samurai blanche: Als je naar Brussel komt, koop dan zeker een mitraillette, een stokbrood gevuld met vlees, groenten en frieten. En als ze vragen welke saus je wil, antwoordt dan met ‘samurai blanche’. Het is een combinatie van samurai en knoflooksaus, en de ideale melange om uw mitraillette mee te besmeren.

Tieks: ‘Tieks’ spreek je uit als tjeks en betekent ‘buurt’. Als je in de buurt bent, zeg je dus gewoon “je suis dans le tieks”, zoals Damso hier voor je zingt.

Vas-y: Dit betekent letterlijk ‘we zijn zeg’. Maar je gebruikt het vaker als iemand heel traag bezig is of zijn shit zijn niet fatsoenlijk uitvoert. Als iemand te lang treuzelt met het zoeken van zijn sleutels, kan je gewoon “vas-y, poit” zeggen (‘poit’ is nog een ander woord voor ‘kerel’).

Zwanger: ‘Zwanger’ is misschien niet direct Brussels, maar het hoort wel bij STIKSTOF. Vroeger gebruikten we dit woord in plaats van ‘swag’. Als we bijvoorbeeld een harde track hadden gemaakt, was die zwanger. Een track vol verwachting en inspiratie dus.

Check ook de Noisey-gids voor Belgische hiphop, die we maakten in samenwerking met Lefto – dé autoriteit op het gebied van Belgische rap.