Het ABC van het Belgische studentenleven

A – Aula

Als deze plek je aan een arena doet denken, dan heb je gelijk. Hier vinden alle gevechten plaats, vooral het gevecht om een stopcontact. Wees slim, want de stoel die je kiest in het amfitheater zal de komende jaren je vaste plek worden en dus ook je toekomstige vrienden bepalen. Kies een hoge plek waar je vlot kunt wegglippen indien je blaas te klein is of je kater te groot. Jaren later zul je nog steeds over sommige mensen praten door ze te situeren in deze plek van kennis en slaperigheid: “Maar herinner je haar dan niet? Het meisje dat altijd rechts beneden in de aula zat, met dat groen jasje en vettig haar.”

B – Blok

Veel stress voor niets. De blok staat synoniem voor vrijheid, rust, tijd voor jezelf en door je moeder gebracht snacks omdat ze zich zorgen maakt over de hoeveelheid Omega-3 die door je gestresseerde lichaam raast. Wat een pret, je hebt eindelijk een excuus om je dierbaren alles voor je te laten doen. “Wil je tampons voor me meenemen van de Delhaize? Ik moet nog 140 pagina’s doen vandaag.”

C – Cara Pils

Wanneer je 35 bent en ‘s middags tussen de kinderwagens zit te lunchen in de Wasbar, zal je nostalgisch terugblikken op je studies en dan zal je de smaak van dit zonder vakmanschap gebrouwen bier weer op de tong proeven. Je zal je herinneren dat je ooit jong, gepassioneerd en vrij was. Je mooiste jaren liggen nu achter je, maar een ding verandert nooit: de smaak van Cara.

D – Doodarm

Het enige ongemak van je studentenstatus is dat je voortdurend platzak bent. Maak je daar niet druk om, eens je de banken van de unief verlaten hebt, zal het… hetzelfde zijn. Bovendien zal je huur verdriedubbelen, kan je dan niet meer op een dinsdag bij je ouders om meer zakgeld gaan leuren, en ook niet meer van studentenkortingen genieten. Met andere woorden, geniet er maar van.

E – Erasmus

Beginnersfout: denken dat je tweetalig terugkomt. Denk eerder aan liters alcohol, slecht Engels en ontrouw. Hou er rekening mee dat je dik en gedeprimeerd terugkomt. Kies je bestemming wijselijk: als je dan toch gaat, ga je maar beter naar een plek waar je marcelleke in je lijf wordt gebruind. Trek ook niet naar Luik of Namen om Frans te leren, dat leer je wel dankzij de VRT. Het allerbeste is natuurlijk om niet gaan. Blijf rustig thuis en hang rond met de Erasmussers die naar België komen: liters alcohol, slecht Engels en ontrouw gegarandeerd.

F – Flierefluiter

Zij die niets opschrijven en op het einde van het jaar om notities komen bedelen bij de mensen die wel hun best hebben gedaan tijdens het jaar. Concreet gaat het om 67% van de studenten in het eerste jaar van de faculteit PSW.

G – Guido Student Pack

Wat is er beter dan dit pretpakket samengesteld door veertigjarige marketeers die het beste met voor hebben? Sinds mensenheugenis zitten er een Aïki-noodles, post-its, een energiedrankje, snacks, een stadsgids en kortingsbonnen in. En dat zal nooit veranderen. Zoals iedereen hang je de kortingsbonnen van de Quick met een grappige magneet op tegen de koelkast van je kot. Naast dezelfde bonnen die iemand er drie jaar geleden achterliet. Die Aïki’s zal je later terugvinden onderin een kast wanneer je eindelijk uit dat kruiphok van een studentenhuis wegtrekt. En die stadsgids? Dat is een overzicht van alle plekken die al lang gekoloniseerd zijn door alle klootzakken van je richting die je niet uit kan staan. Bedankt, hoor, Guido.

H – Hangovers

Je moet weten dat de gemiddelde hoeveelheid kots die een student uitbraakt schommelt tussen de 10 en 90 liter per jaar (bron: wikipidiot). Hoe walgelijk de kater is zal afhangen van hoeveel je hebt verzet en wat je hebt gegeten voor de misdadige zuiperij aanving. Wat je alleszins moet vermijden is raclette.

I – Ikea

Behalve dankzij de POKAL-glazen, de BILLY-boekenkast en de KLIPPAN-bank, zul je pas echt beseffen dat letterlijk alle studenten van de stad aan het begin van het jaar een grote Ikea-excursie hebben georganiseerd wanneer je elke dag wakker wordt in dezelfde paar lakens, ook al is dat elke week bij iemand anders.

J – Job

Indien je met een gouden lepel in je gat en de mond in de boter bent geboren – of was het andersom – kun je dit gewoon overslaan. Aan al de rest: werken geblazen. Doe het echter niet voor je cv, want na je studies maakt het niet uit dat je een kassier bij Primark was of verantwoordelijke hondenvoer bij Tom & Co. Die recruiter kan dat niet schelen. Die kijkt enkel naar je foto. Pech dus als je er vervelend uitziet.

K – Ketchup

Tovert al je maaltijden om in verrukkelijke eetfestijnen. Past bij alle maaltijden, ook bij spirelli, macaroni en spaghetti.

L – Laptop

Essentieel hulpmiddel als je van plan bent om tijdens de les nog iets anders te doen dan te slapen of naar je prof te luisteren. Besteed niet te veel tijd aan het bespioneren van je leeftijdsgenoten op Facebook of nieuwe filmpjes op Pornhub want degenen achter/boven je hebben een perfect zicht op je scherm. Bestudeer elke MacBook binnen een straal van tien meter om een potentiële leverancier van notities te spotten. Je jaar hang ervan af. Als je merkt dat die ijverige student de notities bijhoudt in een indrukwekkend mappensysteem, laat hem of haar dan absoluut niet ontsnappen.

M – Modeltraject

Niemand volgt dit. Iedereen zit in meer dan een jaar tegelijk en bijgevolg is elke agenda een clusterfuck. Lessenroosters met obscure letters en cijfers die je vertellen in welk lokaal je op welk tijdstip welke les hebt, zien er bijgevolg ongeveer zo uit: CM1 Q2 13H30 VG6. Ons advies: volg die kleine met een bril van op de eerste rij.

N – Nurofen

Als je niet begrijpt waarom, wacht dan een beetje. Als het dan nog niet snapt, dan ben je waarschijnlijk een goede student. Aan al de rest, denk eraan altijd een pilletje bij te hebben, je weet nooit waar je wakker wordt met een moordende hoofdpijn.

O – Oraal

Sex of examen? Dat mag je zelf kiezen, maar weet wel dat je maar een van de twee met je professor kunt doen.

P – Plagiaat

Het grote slechte woord. Je proffen zullen je waarschuwen voor het gevaar dat de beroemde ‘plagiaat detectiesoftware’ je op heterdaad zal betrappen. Gevolg daarvan? Een buis, schorsing, definitief ontslag, gevangenis. Maar het is zo verleidelijk. Ideeën worden niet gestolen, maar geleend. Niemand vindt het warm water uit. Alles is al eens gezegd of geschreven. Hoe dan ook, die beroemde scanner bestaat niet of hij is te duur voor je arme unief.

Q – Quiz

Je zal tijdens je studententijd twee soorten quizzen tegenkomen: de quiz van studentenclubs waar je redelijk snel beseft dat de zuipprijs het hoogst haalbare is, en de examens die gebruik maken van multiple choice. Beide leveren een eeuwige afkeer van het genre op.

R – Relaties

Ga enkel studeren als je single bent. Anders mis je heel wat leuke seksverhalen, grappige situaties, ontdekkingen over je eigen anatomie en domme sentimentele lessen. Verlaat Charlotte, dus. Je zult haar snel genoeg vergeten.

S – Syllabus

Je bent rustig en nietsvermoedend in gesprek met een van je nieuwe klasgenoten over de prijs van een syllabus, wanneer de trut je plots tegenspreekt met: “We zeggen niet syllabussen, maar syllabi.” Sla op dat moment gerust op de bakkes van dit stuk pretentie dat denkt dat we in de eerste eeuw voor Christus leven. Quod erat demonstrandum.

T – TD

Of voluit thé dansant, wat bomma-taal is voor een fuif, wat dan weer mama-taal is voor een feestje. Op avonden als deze kun je thuiskomen met eender wat: liters bier, blauwe plekken, one-night-stands, virale SOA’s (zie ook ‘V’). Zelfs die preutse snob genaamd Aline lat zich hier gaan. Dresscode: hoodies en vormloze jeans. Tip: vermijd TD-confetti als je geen stofzuiger hebt. Extra tip: je hebt waarschijnlijk geen stofzuiger.

U – Uniform

Elk academiejaar heeft zijn eigen mode. Maar we kunnen nu al voorspellen dat de jongens allemaal fanny packs zullen dragen alsof ze dealers zijn en de meisjes hun luipaardleggings zullen combineren met Fila Disruptors.

V – Virale infectie

We kunnen het niet genoeg zeggen: bescherm jezelf. Als student word je langs alle kanten een eindeloze hoeveelheid gratis condooms aangeboden. Je moet je er wel over zetten dat ze naar banaan of kokosnoot ruiken, maar gebruik ze sowieso. Beweert jouw verovering je dat hij of zij tien dagen geleden nog werd gescreend? Dat is dan gelogen. Ik herhaal: DAT IS GELOGEN !!

W – Wikipédia

De ultieme kennisbijbel. Te gebruiken zonder mate.

X – Xavier

Iedereen heeft een Xavier in zijn richting. Hij zal bruin haar hebben, heldere ogen en zeer uitgesproken wenkbrauwen. Die milde acne tussen neus en lippen wil maar niet weggaan. Xavier zal proberen je vriend te worden.

Y – YMCA

Als je naar ‘Smack my bitch up’, ‘Freed from desire’ of ‘The adventurer’ luistert, ben je vast op een studentenavond. Terwijl dronken soepkuikens een soort van flamenco dansen op de Gipsy Kings, vliegen de uren voorbij en neemt je verlangen toe. Als je nog steeds geen prijs hebt, wacht dan rustig op ‘Les Lacs du Connemara’, ook wel de laatste dans der wanhoop. Zoveel overgave om toch maar niet alleen naar huis te moeten gaan, het is prachtig om te zien.

Z – Zaranoff

Basisregel: de prijs moet omgekeerd evenredig zijn aan het alcoholpercentage. Als dat niet lukt, voeg dan een liter goedkope energiedrank of appelsap toe om de toverformule te doen kloppen.

