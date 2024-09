Het absurde leven aan boord van een cruiseschip in de Middellandse Zee

Je zal me niet zo snel op een cruiseschip vinden. Simpelweg omdat ik daar geen geld voor heb, maar ook omdat mijn ideale vakantie zich niet op een boot afspeelt. Dat neemt niet weg dat het leven op een cruise me enorm intrigeert: buffettafels waar het eten nooit opraakt, een stortvloed aan personeel, zwembaden groter dan een gemiddelde tuin en de hele dag een constante stroom entertainment. Annegien van Doorn is ook ondersteboven van het leven op een cruise en maakte de fotoserie Costa Mediterranea. Maar in plaats van cruisegangers te fotograferen, bracht Van Doorn haar geïsoleerde alledaagse leven in een kleine raamloze cabine en het absurde interieur van het enorme schip in beeld.

De cruises bleven maar langs haar studio aan het IJ in Amsterdam varen, dus begon de kunstenaar zich af te vragen hoe het leven er op een boot uit zou zien. “Ik kende alleen maar het overdreven beeld van oude mensen die achter gokautomaten zitten en verbrande mensen die bij een zwembad liggen,” vertelt Van Doorn. Maar de werkelijkheid bleef voor haar verborgen. “Die wereld is ook heel bang voor slechte publiciteit.” Dus boekte ze zelf last-minute een cruise en merkte aan boord al snel dat al haar vooroordelen bevestigd werden.

“Het schip zat ook maar voor zestig procent vol dus je had per drie passagiers twee crewleden tot je beschikking,” vertelt Van Doorn. Daardoor zag ze niet de mogelijkheid kleine sporen die mensen achterlaten — zoals een leeg glas op een eettafel — te fotograferen. “Het was al verdwenen voordat ik het kon vastleggen. Erg ongemakkelijk,” vertelt ze. Dit bewijst dat het leven op een cruise precies is zoals je denkt: er zijn een heleboel mensen, maar het is er ontzettend saai. Dus besloot ze in haar cabine en daarbuiten situaties te manipuleren, zodat ze de absurdheid van het leven op een cruise toch kon laten zien.

Het resultaat is vanaf vrijdag te zien in Melkweg Expo. Verwacht geconstrueerde stillevens van een groen-oranje bedsprei, flesjes water, handdoeken en afstandsbedieningen. Ook is er een collage te zien met zeegezichten en postkaarten. “Het geeft een inzicht in mijn persoonlijke ervaring tijdens die cruise. De hele situatie was één groot spektakel.”

Hieronder vind je alvast een kleine impressie van het leven aan boord.

Check de website van Annegien van Doorn om op de hoogte te blijven van haar werk.