Het AD deed vandaag een poging om ons bang te maken dat Pasen verdwijnt

Ja hoor! Een verslaggever van het AD heeft het grote moslimcomplot weer eens haarfijn blootgelegd, in het stuk Christelijke scholen zwakken paasviering af. Ze hebben even gebeld met een docent, de bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs (de katholieke onderwijskoepel in Den Haag) en met een directeur van een protestantse school. Wat blijkt? Er is soms discussie over het Paasfeest en sommige islamitische ouders vinden het niet chill als hun kind met een kruis rondloopt. De betreffende docent vertelt bovendien dat aan moslimkindertjes soms wordt uitgelegd wat Pasen precies inhoudt door het te linken aan de Koran.



Het lijkt me een goed idee om tegen die ouders te zeggen dat ze even chillax moeten doen en dat Allah hun kinderen niet zal straffen met een bliksemschicht omdat ze met twee haaks op elkaar gelijmde stokken over straat lopen. Ook lijkt het me een goed idee om hier sowieso even chillax over te doen, maar helaas, het artikeltje was de aanleiding om het weer eens flink op een ongelooflijk verontwaardigd briesen te zetten.

Geert Wilders las het bericht en ramde met een steigerende erectie meteen zes Kamervragen op papier, die hij meteen tweette. “Hoeveel basisscholen in Nederland plegen op deze wijze verraad aan onze Joods-christelijke cultuur?” luidde nummer drie. Geert sprak verder over “cultuur uitwissen” en “het laffe buigen voor de islam”, Geenstijl typte iets Geenstijlerigs met het woorden als “signalementiërs” enzo, en de VVD haastte zich schuimbekkend naar de microfoon in de Tweede Kamer om een potje vreselijk verontwaardigd te zijn. Het AD zag ondertussen genoegzaam toe hoe het door hen zelf creëerde relletje aanwakkerde, en zette toen de tweede versnelling in met een stuk dat ze ook al klaar hadden staan:

Een zogenaamd gebalanceerd stuk, met een extreem grove titel (inmiddels hebben ze hem aangepast). Nou is een titel wel bedoeld om de aandacht van de lezer te trekken – en dat lukt op deze manier wel – maar het AD legt met deze kop per ongeluk precies alle hele gore hypocrisie bloot, die steeds weer opduikt in de rechtsere kringen van ons land. De ophef komt namelijk precies van de mensen die het helemaal geen kut interesseert of kindertjes op christelijke scholen met kruizen lopen. Die christelijke prullaria zijn voor hen alleen maar interessant als ze het door islamitische strotjes kunnen proppen. Dat zie wel je vaker.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Kerst. Mark Rutte zei in december vorig jaar dat Nederland “een krankzinnig land” aan het worden is, omdat de Publieke Omroep een filmpje had uitgezonden waarin mensen prettige FEESTdagen wordt gewenst, in plaats van KERSTdagen, volgens Rutte “om politiek correcte redenen”. Vreselijk verbolgen was hij erover, ook al wenst de VVD de mensen zelf ook onophoudelijk prettige feestdagen:

Er was werkelijk niets aan de hand, maar waarom werd deze kwestie toch zo belangrijk gevonden dat zelfs de Minister-President er schande van moest spreken? Logisch! Omdat ze ons van onze Kerstmis willen beroven, en Kerst daardoor opeens iets heel interessants wordt, omdat we het door de islamitische strotjes kunnen duwen!

Homorechten dan. Zowel de motie over een sanctie voor scholen die weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, als de motie over verplichte lessen over lhbt-acceptatie op het mbo, werden beiden door de VVD en door Forum voor Democratie verworpen. Op het PVV-verkiezingsprogramma staan nul letters over homoacceptatie, PVV-kiezers staan het negatiefst tegenover homo’s, de PVV is tegen de aparte opvang van lhbt-asielzoekers, tegen het monitoren van lhbt-voorlichting op scholen, tegen de vergoeding van PrEP, en tekende het Regenboog Stembusakoord niet. Maar hey, wie stonden er vooraan om schande te spreken van het geweldsincident tegen twee homo’s in Arnhem? Wie stonden te trappelen om hand in hand op de foto te gaan? De PVV en FvD! Want fuck homorechten, tenzij je ze door islamitische strotjes kunt douwen!

Toen er in Keulen die massa-aanranding was geweest, was Wilders er als de kippen bij om zogenaamde ‘verzetsspray’ uit te delen, want handen af van onze vrouwen! PVV’ers timmeren weliswaar zelf weleens een vrouw in mekaar en zitten nog weleens aan minderjarige meisjes, en bovendien stemde de PVV ooit tegen het verdrag om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te bestrijden, maar de aanranding was volgens Wilders gepleegd door “islamitische testosteronbommen” en dus waren vrouwenrechten opeens iets wat door de islamitische strotjes kon worden geduwd.

Misschien kunnen “we” binnenkort eens beginnen met ‘door de regen fietsen’ door de islamitische strotjes duwen, want daar schijnen moslims ook nogal een hekel aan te hebben. En spruiten, daar schijnen moslimkindertjes ook hun neus voor op te halen, dus die zouden we ook eens door hun strotjes kunnen douwen. Het maakt sowieso geen flikker uit wat het is, als het maar door de strot van moslims gedouwd kan worden. En mochten de dingen om door die strotten te duwen opraken, dan verzint iemand wel iets nieuws, ook al is dat iets waar helemaal niemand problemen mee heeft, zoals een feestdag die in essentie draait om konijnen en chocola.