Het alternatieve nieuwsoverzicht: dit gebeurde er allemaal NIET in 2017

2017 is een jaar geweest om snel te vergeten. We zitten opnieuw opgescheept met een ontzettend saai kabinet, er dreigt sinds afgelopen jaar weer een ouderwetse nucleaire oorlog, Matthijs van Nieuwkerk verfde zijn haar blond, mensen vonden dat een belangrijk onderwerp om eindeloos te bespreken, er was wederom louter grimmig nieuws over het klimaat te vertellen, Nederland haalde het WK niet en Europa pleurde verder en verder uit mekaar.

Maar hey, kop op, het had altijd nog veel erger gekund. Zo zijn er ook een heleboel dingen NIET gebeurd. Om je daarvan bewust te maken volgt hier een lijst met het allerbelangrijkste nieuws uit 2017 over dingen die simpelweg niet gebeurden.

Videos by VICE