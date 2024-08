Het amateurelftal dat in zes wedstrijden 139 tegendoelpunten kreeg

NSV 6 is misschien wel het allerslechtste team van Nederland. De ploeg uit de reserve zesde klasse kreeg in zes wedstrijden 139 keer goals tegen. Een 40-0 nederlaag aan het begin van het seizoen ging zelfs aardig viral. Zelf heeft NSV 6 tot nu toe twee keer gescoord.

De Nispense Sportvereniging vind je in het Brabantse dorpje Nispen, dat tussen Roosendaal en de grens met België ligt. Het zesde team is dit seizoen opgericht en bestaat voornamelijk uit jongens uit Roosendaal. In hun woonplaats was geen plek voor een nieuw team, maar bij NSV konden ze wel terecht.

Maar tot nu toe hebben de jongens dus niet bepaald een voortvarende start gehad. Met een thuiswedstrijd tegen Nieuw Borgvliet 4 uit Bergen op Zoom – en dus een kleine kans op eerherstel – leek het ons een goed idee om eens bij de club langs te gaan.

Een half uur voor de wedstrijd staat het gros van de spelers nog rustig een sigaretje te roken en te praten over de avond ervoor. Als de tiende, elfde en twaalfde man op het Nispense sportpark De Wallen arriveren, duiken we de kleedkamer in. “Ik ben mijn sokken vergeten. Heeft iemand sokken voor me?”, zegt aanvaller Tim, voordat hij een trekje neemt van zijn e-sigaret. Uiteindelijk krijgt hij een paar van Edwin, beter bekend als ‘Edje’, de stier in de voorhoede van het team. De sokken stinken. De sokken zitten al enige weken ongewassen in de tas van Edje. Tim twijfelt nog of hij ook zonder kan spelen, maar trekt ze toch maar aan.

Tim is naast teamleider ook de eenzame topscorer van NSV 6. Hij scoorde tot nu toe het eerste en enige doelpunt in de geschiedenis van het team. “Die bal kwam per ongeluk op zijn knie. Eigenlijk is hij het Pietertje van het team,” vertelt Manon, de vriendin van linksback Matthijs. Manon komt elke week kijken. Haar broertje Justin zit ook in het team.

Justin krijgt tijdens de wedstrijd een koekje van Manon.

De meeste spelers van NSV 6 hebben nooit eerder in competitieverband tegen een bal getrapt. “Ik mocht op school nooit meedoen, ik was te slecht,” zegt bouwvakker Roy, die meestal zijn minuten maakt op het middenveld. Het team is vorig jaar in een dronken bui opgericht door de vriendengroep, die vooral bestaat uit Roosendalers van rond de 23. Ze waren welkom bij de club in Nispen en daar was de contributie ook het laagst, dus de jongens hielden genoeg geld over voor bier en broodjes frikandel.

De tegenstanders van Nieuw Borgvliet zijn een stuk ouder. NSV 6 hoopt stiekem op een 5-0-achterstand bij rust. “Ik denk dat we moeten gaan voor die stand na 20 minuten,” zegt Matthijs optimistisch in de kleedkamer. Eigenlijk hebben de jongens weinig zin om te spelen. Het regent hard. Nadat de trainingsopkomst deze week met vier man wel erg laag was, staan er vandaag ook maar twaalf man in de kou. “Kun jij niet meedoen? Dan krijg je een kratje bier,” vragen ze aan mij. Ik pas.

Allrounder Bryan doet vandaag ook niet mee, hij zit met gips op de bank. Hij ziet er niet uit als een vechtersbaas, maar vertelt over zijn blessure: “Ja, een uit de hand gelopen ruzie tijdens het uitgaan. Irritante gasten, die alleen maar naar de kroeg komen om te vechten.” Verdediger Stijn vindt het maar niks dat hij als wissel moet beginnen. “Ze noemen me het geheime wapen, maar ik wil gewoon voetballen,” bromt hij op de bank. Gelukkig mag hij na een kwartier al het veld in, want Roy heeft last van zijn bovenbeen en zoekt de warme douche op.

Het is aan de spelers van NSV 6 te zien dat ze de basisvaardigheden van het voetbal nog niet helemaal onder de knie hebben. De bal springt weg, rolt onder een voet door of krijgt de verkeerde richting. Edje krijgt een dot van een kans voor een leeg doel, maar glijdt langs de bal. De tegenstanders lopen in de eerste helft al uit naar 7- of 8-0. Wat de ruststand precies is, weten de spelers van NSV 6 niet als ze de kleedkamer opzoeken.

Aanvoerder Rob laat in de rust zijn hond uit. De poep ruimt hij netjes op. Rob is ook degene is die de opstellingen maakt. Vaak krijgen de spelers de opstelling ergens halverwege de zaterdagnacht binnen via WhatsApp. Ik vraag hem wat hij ervan vindt om elke week zo’n pak rammel te krijgen. Hij vindt het niet erg. “Je raakt eraan gewend. We spelen vaak in de eerste helft redelijk, maar na een paar tegendoelpunten zakt het bij sommigen weg. Ik blijf wel gewoon knallen, ook al staat het 20-0. We komen vaak om zes uur thuis zondagochtend en moeten dan soms om elf uur weer spelen. Dan krijg ik nog geen vier uur slaap. Maar ja, je merkt pas dat je eigenlijk nog dronken bent als je stilstaat.”

In de tweede helft gaat Nieuw Borgvliet door met scoren. Gelegenheidsdoelman Martijn moet regelmatig vissen, maar dat ligt zeker niet aan hem volgens de supporters. “Hij doet het best goed!”, klinkt het langs de lijn. Ook veert de bank een paar keer op bij hoogstandjes van een van hun helden. Zo geeft Tim zijn tegenstander per ongeluk een panna, werkt Matthijs zijn directe tegenstander over de zijlijn en maakt Edje wat mooie acties.

Zo’n kwartier voor het einde van de wedstrijd maakt NSV 6 een doelpunt. Edje wordt omver gewerkt in het strafschopgebied en krijgt een penalty. Die ramt hij na een wandelende aanloop hard in de kruising. Alle spelers slaan de nieuwe, gedeeld topscorer van het team op de schouders. “Dit voelt voor ons als een overwinning. Als we scoren, is alles vergeten. Dan winnen we eigenlijk gewoon met 1-0,” zegt aanvoerder Rob euforisch.

Na het laatste fluitsignaal zoeken de mannen van NSV 6 de kleedkamer op en vullen het gebouw met Hollandse smartlappen. Edje krijgt felicitaties voor zijn doelpunt, waarna de plannen voor de middag worden besproken. In de kantine wordt er nog een biertje gedronken.

Volgende week wacht een lastige uitwedstrijd tegen koploper Lepelstraatse Boys. “Ons doel is dit seizoen nog één keer winnen. Dat zou mooi zijn, tegen WVV’67. “Daar staan gasten in die breder zijn dan deze twee stoelen bij elkaar,” zegt Martijn. “Die hebben hier met 10-1 van ons gewonnen, maar zij verliezen soms ook met 14-0. Die kunnen we pakken,” zegt Rob. “En wie weet worden we dan over een paar jaar wel kampioen!”

