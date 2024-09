Het Antwerpse kunstfestijn waar kunstenaars elkaars stijl imiteren

Antwerpen heeft niet alleen op Rotterdam na de grootste haven van heel Europa, maar barst ook nog eens van de creativiteit. Met 17.000 actieve professionals, verspreid over meer dan 8.000 creatieve ondernemingen, mag het met recht een artistieke aanlegplaats worden genoemd.

En nu al helemaal. Deze week vindt namelijk D.A.T.E. (Discover Antwerp Through Experience) plaats, een creatief kamp waarbij kunstenaars, designers, fotografen en bloggers uit heel Europa samenkomen om zich door het culturele hart van de stad te laten inspireren. Het jaarlijkse evenement, dat deze keer in het teken staat van grafisch ontwerp en illustratie, wordt georganiseerd door This is Antwerp. Dat is het magazine van Visit Antwerpen, dat sinds 2011 samen met locals de beste plekjes van de stad in kaart brengt, speciaal voor jonge toeristen die de Antwerpse scene willen ontdekken.

Videos by VICE

De buitenlandse gasten zijn gekoppeld aan lokale collega’s, met wie ze samen nieuw werk hebben gemaakt. Allebei één creatie, geïnspireerd op de stijl van de ander. De resultaten zijn vandaag te zien in de expositie D.A.T.E.lab, maar ook op de limited edition postkaarten waarop ze glimmend staan afgedrukt. En This is Antwerp was zo vriendelijk om ons daar wat setjes van weg te laten geven – vul dit formulier in om er een te bemachtigen. Wel een beetje snel, want er zijn maar honderd sets in totaal.

Om je alvast een voorproefje te geven van deze internationale kruisbestuiving, hebben we een paar van deze bijzondere samenwerkingen voor je op een rijtje gezet:

Links: het origineel van Inge Rylant. Rechts: de bewerking van José Antonio Roda

De Spaanse illustrator José Antonio Roda maakt veel gebruik van felle kleuren en kubistische gezichten. Hij werd gekoppeld aan de Belgische Inge Rylant, die abstracte vormen samenvoegt tot concrete taferelen, zoals een tafel met een schaal sinaasappels. Ook bij Roda’s versie van Rylants werk is deze fruitschaal duidelijk terug te zien, maar Roda zou Roda niet zijn als er ook hier niet een kubistisch gezicht in verwerkt zit.

Andersom heeft Rylant het gezicht uit Roda’s origineel juist weggelaten, en de primaire kleuren verwerkt in drie bescheiden tafelpootjes.

Links: het origineel van José Antonio Roda. Rechts: de bewerking van Inge Rylant

Links: het origineel van Gerard Leysen. Rechts: de bewerking van Alessandra Genualdo

De Italiaanse Alessandra Genualdo schept gezichten in een kenmerkende stijl, met kleine monden en een zwart stipje als pupil. Ook lijkt ze een voorliefde te hebben voor bloemetjeskleding. Haar vertaling van het werk van Gerard Leysen – waarop drie vrouwen aan de grond van een uitbarstende vulkaan te zien zijn – is dan ook een stuk minder diabolisch dan het origineel.

Andersom was er het werk van Genualdo, een vrouw in een wat grimmige setting. De versie van Gerard Leysen ging nog een stukje verder: de vrouw lijkt uitgemergeld, rookt en de bloemen in haar vaasje zijn helemaal verwelkt.

Links: het origineel van Alessandra Genualdo. Rechts: de bewerking van Gerard Leysen

Links: het origineel van Siggi Eggertson. Rechts: de bewerking van Jesse Willems

Het gezicht dat de IJslandse graphic designer Siggi Eggertson heeft ontworpen bestaat uit golvende, felgekleurde elementen. De versie die Jesse Willems hiervan maakte is opgebouwd uit iets totaal anders: fotografisch materiaal en stukken uit een schilderij.

Deze Antwerpse fotograaf had op zijn beurt een werk in de aanbieding waarin je gevels, ramen en een persoon weerspiegeld ziet – dat is dan ook meteen alles wat is overgebleven in de pixelachtige bewerking van Eggertson.

Links: het origineel van Jesse Willems. Rechts: de bewerking van Siggi Eggertson

Wil je dit soort werken als limited edition postkaarten ontvangen? Zoek dan niet verder, want hier zijn ze gratis aan te vragen.

Wie benieuwd is hoe het de buitenlandse kunstenaars deze week in Antwerpen vergaat, kan dat volgen via de hashtags #ThisIsAntwerp en #TheAntwerp13. Meer informatie over This is Antwerp vind je op de website, Facebook, Twitter en Instagram.