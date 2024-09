Het Australische model dat zich verzet tegen de term ‘plus size’

Stefania Ferrario wil dat de modewereld de echte wereld beter vertegenwoordigt. Vorig jaar plaatste het Australische model daarom een foto van zichzelf op Instagram met de hashtag #DropThePlus. Met die hashtag vroeg ze de mode-industrie te stoppen met termen als ‘plus’, ‘plus size’ of ‘grote maten’ voor modellen die groter zijn dan maatje 32. De foto – waarop Ferrario te zien is met een blote buik met daarom de tekst I am a model – ging viral, en sindsdien wordt ze gezien als voortrekker in de strijd tegen de veroordelende modewereld.

In deze aflevering van Broadly Meets praten we met Ferrario over het belang van diversiteit op de catwalk en waarom zij vindt dat de term ‘plus size’ schadelijk is voor modellen. Ze vertelt hoe zij zelf leerde haar lichaam te accepteren in de altijd oordelende modewereld, en hoe ze via haar modellenleven verschillende aspecten van haar eigen identiteit leerde kennen.





Videos by VICE

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.