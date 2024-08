Het basketbaltalent dat niet weg wil uit New York

Zijn bijnaam is “Jelly”, omdat hij de bal belachelijk soepel van zijn vingertoppen in het net rolt. Normaalgesproken gaan basketbaltalenten weg uit New York tijdens hun middelbare schooltijd, om voor scholen in New Jersey of de jeugdcompetitie van New England te spelen. Isaiah bleef in New York.

In New York is hij een legende onder jongeren geworden, door te schitteren in het City is Mine-toernooi, waarbij de grootste talenten uit de vijf districten van de stad het tegen elkaar opnemen. Maar het leven van Isaiah zit ingewikkeld in elkaar. De helft van de tijd woont hij bij zijn oma, de andere helft bij zijn coach in de Bronx.

