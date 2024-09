Het belang van correcte etiquette op een zwembadfeestje

Een zwembad is, net als een café, frietzaak of filiaal van Games Workshop, een plek waar je tot rust kan komen in een chaotische wereld die niks om je geeft. Net als die andere plekken, kun je er je persoonlijke rituelen uitvoeren, zodat je eventjes het gevoel krijgt dat je een goed mens bent. Maar nog belangrijker: je kunt erin zwemmen! Je kunt er in duiken! Je kunt erin pissen! Je kunt er zelfs, als het echt moet, in feesten.

Het idee van een feest in een zwembad is verleidelijk. Je denkt waarschijnlijk meteen aan gebronsde lichamen, pastelkleurige luchten en het geluid van blikjes bier die opengetrokken worden.

Dat is uiteraard slechts het beeld dat je hebt van een pool party. De realiteit is anders en iets minder spectaculair. Je bent er waarschijnlijk niet in het gezelschap van Tommy Hilfiger-modellen, en het is ook niet op het dak van een hotel. Nee, waarschijnlijk probeer je stukjes döner en pleisters te ontwijken in een pierenbadje.

Toch is het verstandig om te weten hoe je je moet gedragen op een pool party. Het is tenslotte zomer, en de kans bestaat dat je uitgenodigd wordt voor een avondje vol vertier in een zwembad. Die uitnodiging kun je uiteraard niet afslaan, want zeg nou zelf: is er iets beters dan naar dancemuziek luisteren terwijl je tot je knieën in het water staat te nippen van een veel te dure wodka met ijs? Welnee!

1. Zuip niet teveel

Laten we beginnen met een logische maar zeer belangrijke mededeling: zwembaden kunnen ontzettend gevaarlijk zijn met een slok op. Ik snap waarom het een fijne combinatie lijkt, want het is 35 graden en je hebt je in tijden niet zo vrij gevoeld, maar begrijp ook dat je zwemdiploma weinig waard is als je de jaarvoorraad wodka van een middelgroot Russisch dorp achter je kiezen hebt.

Verdrinken is een optie, maar uitglijden met die waggelende spaghettibenen van je kan net zo goed een abrupt einde maken aan je gezellige pool party. Je dronken euforie en het heerlijke gevoel van buiten zijn kan daarnaast ook resulteren in het rondstrooien van drank, want hey, alles is toch al nat. Maar voordat je het weet vliegen de zoete spetters van je wodka-7Up over de laptop van de dj, en zit je een schadeformulier van je WA-verzekering in te vullen.

2. Niet plassen in het bad

Het is een feit dat iedere man met een werkende blaas zal plassen wanneer hij zich tot aan zijn oren in het water bevindt. Vertrouw niemand die je vertelt dat hij niet pist onder de douche, want het is heel erg natuurlijk en bovendien goed voor het milieu. Iemand die zegt nooit in een zwembad te plassen moet je ook met een gezonde dosis wantrouwen benaderen, want iedereen doet het. Toch is er een verschil tussen een paar druppeltjes loslaten in een openbaar zwembad en je behoefte doen op een intiem zwembadfeestje. Dat eerste bespaart je vooral tijd als je een borstcrawl oefent, het tweede is meer als in je broek plassen.

Je hebt zojuist een zwembad vol laten lopen met jouw gele vocht, vriend, en wij moeten er allemaal in dobberen. We moeten later nog barbecueën terwijl we naar jouw pis rieken. Bedankt.

3. Ruimtelijk inzicht

Zwembadfeestjes zijn doorgaans druk bezochte bijeenkomsten, omdat iedereen die op de uitnodiging in is gegaan liever zwemt dan aan de zijkant in de brandende zon zit. Net zoals de spits in het openbaar vervoer het slechtste in de mens naar boven haalt, verliezen we ook al onze manieren tijdens een goede pool party. Als je iemand zijn of haar felbegeerde plekje in het water ontzegt, moet je wat passief-agressieve opmerkingen kunnen incasseren, zoals: “TUURLIJK, NEEM JE RUIMTE, GEEN PROBLEEM JOH!”

Als het je wel lukt om in het zwembad te raken, bereid je dan voor een menselijk Jenga-steentje te zijn en je instincten te gebruiken. Eindeloze golven van glibberig vlees en een incidentele elleboog in je gezicht horen er allemaal bij, tenzij jullie allemaal zo volwassen zijn en een heus zwemschema opstellen.

4. Smeren

Je zult denken: ach, ik ben de hele dag in het zwembad. Het is koel, dus ik hoef mezelf niet in te smeren met factor 50 tot het punt dat ik eruitzie als een spook. Helemaal verkeerd. Je moet je wel degelijk insmeren. In tegenstelling tot een dag doorbrengen op het strand onder een parasol, biedt de pool party geen enkele vorm van bescherming tegen de zon. Meng je in de muur van vlees zonder goede voorbereiding, en je zult peuteren aan stukjes vel tot in den eeuwigheid.

Denk nog eens goed na: hoe leuk het ook is dat de dj Jump Around draait en je op een Grieks eiland bent op een pool party met tweedejaars studenten bedrijfskunde, de lol vergaat je wel als je ziet dat er steeds meer stukjes huid in het zwembad ronddrijven. Zou je nog steeds meerappen met 99 Problems terwijl je een stukje watermeloen in je ene hand en een flesje bier in je andere hebt, of zou je het willen uitschreeuwen van walging, gevolgd door een onuitstaanbare neiging om je eigen vlees van je skelet te trekken? Zeg het maar hoor.

5. Weersta de verleidingen van een bommetje

Ondanks dat je jezelf legendarisch maakt, vecht alsjeblieft heel erg hard tegen de drang om met je dikke lijf het bad in te duiken terwijl je die scène uit Anchorman naspeelt.