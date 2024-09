Het Belgische dorp waar kinderen dode varkens naar de kerk brengen

In België is er een select groepje mensen waarop je kan vertrouwen om de dingen nog een beetje gekker te maken dan ze al zijn. Die mensen, ook wel te herkennen aan hun onvermogen om de g- en h-klank op een verschillende manier uit te spreken, zijn West-Vlamingen. Ik ben er zelf een van en durf met gemak te getuigen dat we ongelofelijk trots zijn op alles wat we doen. Ook als het gaat om bizarre tradities uit kleine dorpen, bijvoorbeeld die waarbij kinderen in grote getallen in paterpakjes kruipen om dienbladen gevuld met vers geslachte varkenskoppen naar de kerk brengen.

Lees verder op Munchies.