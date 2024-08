Het Berlijnse nachtleven buiten de Berghain

Denk je aan het nachtleven van Berlijn, dan denk je aan Berghain. En dat terwijl de stad met bijna tweehonderd clubs zoveel meer te bieden heeft. St. Georg, bijvoorbeeld, een club die niet zo vaak in reisgidsen wordt genoemd als Watergate of Berghain, maar wel een gevarieerd publiek heeft en een breed aanbod van feesten die ver van de mainstream af staan.

De 22-jarige fotograaf Sina Lesnik heeft het nachtleven in St. Georg vastgelegd. Het zijn beelden die de club normaal gesproken niet verlaten. Ze besloot op een avond haar camera mee te nemen en alles wat haar vrienden deden te fotograferen. We spraken haar over Berlijn, vriendschappen en haar mooiste feestherinnering.

Videos by VICE

Waarom is fotografie je favoriete medium?

Toen ik twee of drie jaar oud was, kreeg ik van mijn vader een camera in mijn handen gedrukt. Sindsdien heb ik nooit meer iets anders gedaan.

Wie zijn de mensen op je foto’s?

De meesten zijn vrienden en kennissen. De anderen zijn waarschijnlijk mensen die zich op hun gemak voelen in onze aanwezigheid. Via via kennen we elkaar allemaal wel.

Wat maakt St. Georg zo bijzonder?

De sfeer is ongedwongen en het voelt er vertrouwd. Bovendien is de muziek niet mainstream, in tegenstelling tot de meeste hiphopclubs in Berlijn. Ik denk dat de meeste bezoekers St. Georg daarom zo waarderen. De club is voor ons een tweede huis geworden.

Wat is er zo leuk aan fotograferen op feesten?

Om eerlijk te zijn wilde ik helemaal nooit feestfotograaf worden. Ik ben er een beetje in verzeild geraakt. Maar nu vind ik het heel leuk om te doen, omdat ik sowieso graag in St. Georg ben. Het is dus eigenlijk een win-winsituatie.

Welke clubervaring zal je voor altijd bijblijven?

Ik heb er een keer vijfhonderd euro gevonden.

Wat is het beste aan opgroeien in Berlijn?

Alles is er zo cool als je jong bent.

Zou je zeggen dat jouw foto’s jongeren in Berlijn verbeelden?

Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat mijn foto’s de tijdgeest weten vast te leggen.

Wat wil je dat mensen denken wanneer ze je foto’s zien?

Kunst verplicht je niks. Iedereen mag in mijn werk zien wat ze willen.

Meer werk van Sina Lesnik vind je hier.