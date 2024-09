Het beste aan iOS 12: een einde aan die wilde verhalen over geplande slijtage

Het hoogtepunt van Apple’s WWDC keynote had dit jaar niks te maken met nieuwe hardware, maar alles met oudere iPhones. Afgelopen maandag beloofde Apple dat de nieuwe iOS-upgrade je oude telefoon niet om zeep helpt, maar hem juist sneller maakt. Zo ging Apple eindelijk in tegen de complottheorie over geplande slijtage die al een aantal jaar de ronde doet.

De theorie luidt als volgt: technologiebedrijven verkopen hardware die gemaakt is om kapot te gaan op hetzelfde moment waarop een nieuwe versie van dat apparaat wordt uitgebracht. Zo word je gedwongen om op dat moment je spaarpot om te keren en een nieuw model te kopen.

Het is erg lastig om te bewijzen of geplande slijtage echt bestaat. Zo worden apparaten met niet-verwisselbare batterijen uiteindelijk allemaal onbruikbaar, doordat de lithium-ionbatterij uiteindelijk uitgeput raakt. Kunnen we dat geplande slijtage noemen? Ja, op een bepaalde manier wel. Maar hoe het ook gebeurt, uiteindelijk is het onontkoombaar dat je telefoon trager wordt en niet meer geüpdatet wordt. Dit maakt je telefoon niet per se onbruikbaar, maar ontzettend irritant is het wel.

Vorig jaar bracht The New York Times een artikel uit dat dieper inging op dit fenomeen: ‘A New Phone Comes Out. Yours Slows Down. A Conspiracy? No.’ In het artikel, dat al snel viral ging, stelt schrijver Brian Chen dat software-upgrades die op hetzelfde moment als een nieuw model telefoon worden uitgebracht er inderdaad voor zorgen dat “iPhone traag” een van de populairste zoekopdrachten wordt. Maar, zoals de titel je misschien al deed vermoeden, heeft dit niks met complotten te maken.

Eigenlijk is het allemaal vrij logisch. Veel van de nieuwe iOS-versies worden niet door oudere iPhones ondersteund. En oudere iPhones die de iOS-upgrade wel pakken, worden vaak trager doordat de meeste apps geüpdatet worden en oude telefoons dit nu eenmaal minder goed trekken. Dat is natuurlijk balen. Je iPhone niet updaten is niet echt veilig, maar een nieuwe kopen simpelweg omdat je oude door een software-update trager is geworden, is een dure grap.

Dat Apple tijdens WWDC eerder deze week aankondigde dat iOS 12 ook werkt op alle telefoons waar iOS 11 op draait, is daarom goed nieuws. Bovendien beloofde het bedrijf dat iOS 12 iedere iPhone sneller zal maken, en dus niet alleen de nieuwste modellen.

Craig Federighi, Apple’s senior vice-president van softwareontwikkeling, zei maandag dat oude iPhones juist het meeste baat zullen hebben bij de nieuwe upgrade.

“We hebben ons deze keer gefocust op de oudste modellen,” zei hij. “Hoewel het nog wat vroeg is, zijn we tot nu toe al erg blij met de resultaten.”

De verbeteringen zullen het duidelijkst merkbaar zijn bij het openen van apps, het in beeld verschijnen van het toetsenbord en het swipen om de camera te openen – iets wat bij oudere iPhones inderdaad vaak problemen opleverde.

Het blijft even afwachten of iOS 12 de iPhone 6 écht sneller gaat maken, zeker bij het gebruik van apps die niet door Apple zelf zijn ontwikkeld. Toch is het fijn om te zien dat Apple in ieder geval probeert om hun telefoons een langer leven te geven, en hun nieuwe software aanpast aan de oudere hardware. Sexy is deze nieuwe upgrade misschien niet, maar het draagt wel bij aan het duurzamer maken van onze elektronica.

