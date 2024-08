Ik herlas het beste seksadvies van ‘Vrijen & jij’ uit de Fancy

Wil je elke week de beste verhalen van VICE België? Schrijf je in voor onze newsletter.

Als dertienjarige zonder seksleven kwam ik via de rubriek ‘Vrijen & jij’ in tienerblad Fancy alles te weten over witverlies, bijballen en beffen met een koortslip (niet doen). In mijn herinnering was het altijd (ongemakkelijk) lachen geblazen met dat gekke advies in dat gekke Hollands. Nu ik zeventien jaar later wel een seksleven heb, ben ik benieuwd of je ook effectief iets kan opsteken van deze oude adviezen. Aangezien ik geen hoarder ben, heb ik die oude Fancy’s helaas niet in een of ander berghok op elkaar gestapeld. Online bleek gelukkig dat ik niet de enige was die de rubriek wilde herlezen. Op boekwinkeltjes.nl vond ik voor vier euro Het Vrijen & jij boek, een regelrechte bloemlezing met daarin “alles wat je wilt weten over liefde, seks en je lichaam.”

Het opzet van ‘Vrijen & jij’ was eenvoudig. Pubers stuurden een brief naar de redactie van Fancy met vragen over hoe je moet pijpen, angst voor soa’s en foefscheten. Een seksuologe gaf advies, en duizenden gebeugelde abonnees lazen mee.

Het blad stopte in 2011, maar wanneer ik de favoriete rubriek uit mijn jeugd herlees, en vandaag de nodige seksuele escapades achter de kiezen heb, vallen mij een aantal dingen op aan ‘Vrijen & jij’:

1. Denk je om een of andere reden dat je zwanger wordt via je navel, of dat een penis draaibewegingen maakt zoals een vibrator, dan veroordeelt de seksuologe je niet. Ze verzekert je als een begripvolle oudere vriendin dat nat worden normaal is, dat je je geen zorgen dient te maken over de kleur van je tepels en dat letterlijk IEDEREEN masturbeert, ook je ouders dus. Nooit, maar dan ook nooit lacht ze met je probleem, dat deden de lezers wel in haar plaats.

2. Als de seksuologe dan toch niet weet hoe ze je met je übergênante probleem moet helpen, dan antwoordt ze iets vaag en zet ze haar ultieme hulplijn in: een verwijzing naar je huisarts. Dat gebeurt in de helft van de gevallen. En natuurlijk ging je in geen enkel van die gevallen effectief naar de dokter.

3. Ik heb vandaag geen vaste relatie, maar ik heb wel altijd een condoom op zak, net omdat niet elke man dat doet. Daar heb ik van een date al eens een opmerking over gekregen. Maar Fancy zit in mijn team. Ik citeer: “Niet alleen sletten hebben condooms bij. Als je volwassen genoeg bent om seks te hebben, ben je ook volwassen genoeg om er niks naars aan over te houden.” Oftewel: anti-slutshaming avant la lettre. Vuistje, Fancy.

“Als je vriendin of jij allebei niet weten hoe je moet tongzoenen, kan je afspreken om met elkaar te oefenen. Zodat jullie vast weten hoe het voelt als jullie het straks ‘echt’ gaan doen.”

4. Iedereen is onzeker, dat wist Fancy ook. Je hoeft je volgens ‘Vrijen & jij’ niet alleen te voelen als je op je zestiende nog niet hebt getongzoend. En je mankeert ook niks als je al met een hele voetbalploeg hebt geslapen, en toch nog nooit bent klaargekomen van ‘op-en-neer-seks’. Zo zegt de seksuologe:

Je ziet het vaak in films: de man gaat bovenop de vrouw liggen, ze gaan vrijen en, bingo!, ze komt klaar! Nou, dat kan dus bijna niet. Een vrouw komt maar zelden klaar wanneer een jongen alleen maar zijn penis in haar vagina heen en weer beweegt. Dat kan uiteraard heel lekker zijn, maar een orgasme krijg je er niet van. Tenminste, jij als meisje niet. Bij jou is het meest gevoelige plekje dat bobbeltje aan het begin van je schaamlippen. En dat is ook de plek die gestimuleerd moet worden om je een orgasme te laten krijgen. Dat stimuleren kun je zelf doen, of je partner.

“Ik heb een probleem! Ik denk dat ik een piemeltje heb. Een heel kleine en je kunt hem bijna niet zien.”

5. Af en toe was Fancy erg gedetailleerd met haar adviezen:

Gebruik geen scherpe dingen en pas op dat je geen onderdelen verliest, zoals dopjes van pennen. Je kunt, zoals gezegd, ook je vingers gebruiken of een voorwerp, zoals een potlood of een kaars. Daarmee wrijf je over je clitoris en/of beweeg je in je vagina heen en weer. Je knuffel kun je daar ook voor gebruiken. Onthoud dat niks raar is, of abnormaal. Maar kijk uit met etenswaren.

Ook over hoe, wanneer en met wie je kon sexperimenteren had Fancy een uitgesproken voorstel:

Als je vriendin of jij allebei niet weten hoe je moet tongzoenen, kan het dat jullie afspreken om met elkaar te oefenen. Zodat jullie vast weten hoe het voelt als jullie het straks ‘echt’ gaan doen. Daar is niks raars aan. Het kan ook gebeuren dat jullie verder gaan dan zoenen. Omdat jullie samen een erotische film hebben gekeken, bij elkaar logeren en zin krijgen om te vrijen. Of omdat jullie gewoon eens willen proberen hoe het is om met een ander meisje te vrijen. Je vriendin is heel vertrouwd en voor haar hoef je je niet te schamen. Samen met je vriendin vrijen, is een manier om te ontdekken hoe het is om met een ander te vrijen.

6. Ik verdenk de redactie ervan dat ze niet enkel de meest dringende vragen van jongeren publiceerden, maar vooral ook de absurdste:

Ik heb een piemeltje

Ik ben een meisje van 14 jaar en ik heb een probleem! Ik denk namelijk dat ik een piemeltje heb. Een heel kleine en je kunt hem bijna niet zien. Hij zit tussen mijn twee schaamlippen in. Het is een soort bobbeltje dat heel hard wordt als ik erop wrijf. Is dit raar en komt het vaker voor? Wat kun je eraan laten doen? Ik word wel ongesteld, dus van binnen zit het wel goed.

Een manwijf

‘Vrijen & jij’ was dus een rubriek waar je eens goed mee kon lachen, maar had ook een verscholen opvoedende functie. Tijdens de zoektocht naar een hilarisch verhaal over een afgebroken curryworst in een preut, had je wel tien andere verhalen gelezen die vertelden dat je nee mocht zeggen als je niet toe was aan seks en je verzekerden dat je geheel normaal was met je flapperende schaamlippen, je hang naar porno of je vroegtijdige ejaculatie tijdens het tongzoenen. Fancy deed de suggestie om samen met je lief te masturberen en op zoek te gaan naar wat je lekker vindt, Fancy vertelde dat jij niet de enige was die piekerde over de lengte van zijn penis (82 procent van de 16- tot 23-jarigen piekert daarover), dat een aars oorspronkelijk niet gemaakt is om seks mee te hebben en dat de G-plek echt voor iedereen onvindbaar is. Maar Fancy loste niet álle moderne vraagstukken op. Van hentai, squirten of poepseks nog geen (rem-)spoor.

En net als voor vele dertienjarigen waren rubrieken als ‘Vrijen & jij’ ook voor mij persoonlijk een opluchting. Toen ik twaalf was, berispte ik mijn vader wekelijks om zijn rookgedrag. Hij beloofde me om te stoppen en hield dat ook vol. Maar ik had zelf ook een stiekeme verslaving waar niemand vanaf wist en die ik enkel in mijn slaapkamer botvierde. Gelukkig las ik toen in ‘Vrijen & jij’ dat masturberen niet ongezond is. Integendeel.

